Днепр разгромил Крыжинку в чемпионате Украины

В субботу, 15 февраля, состоялся матч чемпионата Украины, в котором херсонский Днепр обыграл киевскую Крыжинку.

Поединок завершился со счетом 11:2.

Днепр уже в первом периода фактически решил долу противостояния, ответив на шайбу Чаки четырьмя точными бросками. В дальнейшем игроки херсонского клуба довели счет до неприличного, отличившись еще 7 раз в воротах соперника.

Чемпионат Украины

24 тур, 15 февраля

Крыжинка – Днепр Херсон 2:11 (1:4,1:2,0:5)

Шайбы: 1:0 – 3:34 Чайка, 1:1 – 8:38 Халин (большинство), 1:2 – 11:28 Смертенюк, 1:3 – 17:51 Бортников, 1:4 – 18:08 Халин, 1:5 – 20:19 Деркач (большинство), 2:5 – 26:08 Древаль, 2:6 – 34:21 Цюра, 2:7 – 42:19 Лактионов, 2:8 – 50:02 Жовтяк, 2:9 – 51:40 Жовтяк, 2:10 – 56:58 Чуприна, 2:11 – 57:23 Жовтяк

Победа позволила Днепру набрать 15 очков, Крыжинка пока еще не набирала баллов в чемпионате.

Лидером турнирной таблицы является Сокол. Киевляне имеют в активе 56 пунктов за 23 тура, что позволяет на 4 очка опережать Киев Кэпиталз.

Напомним, накануне юношеская сборная Украины одержала первую в истории победу на Европейском Юношеском Олимпийском Фестивале.