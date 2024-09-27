Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Хоккей

Днепр обыграл Берсерков на пути в полуфинал Кубка Украины

Олександр Булава — 27 сентября, 16:12
Днепр обыграл Берсерков на пути в полуфинал Кубка Украины

Сегодня, 27 сентября, состоялся матч 1/4 финала Кубка Украины по хоккею, в котором херсонский Днепр обыграл Харьковские Берсерки.

Поединок завершился со счётом 4:2. Переломным во встрече стал третий период, который разгромно выиграли херсонцы (3:0) и довели до логического завершения игру в третьей 20-минутке.

Кубок Украины – хоккей
1/4 финала, 27 сентября

Днепр Херсон – Харьковские Берсерки 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Отметим, что программа игрового дня в Кубке Украины завершит противостояние Киев Кепиталз с Трезубцем. Встреча начнется в 18.00.

Напомним, вчера состоялся первый четвертьфинальный матч, в котором достаточно сенсационно одесский Шторм обыграл киевский Сокол.

Читайте также :
Кубок Украины по хоккею: кто бросит вызов Соколу и Кременчуку
Харківські Берсерки Берсерки ХК Дніпро Херсон

Харківські Берсерки

Днепр сыграет против Харьковских Берсерков, Киев Кепиталз померяется силами с Трезубцем в матчах 1/4 финала Кубка Украины

Последние новости