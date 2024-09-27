Днепр обыграл Берсерков на пути в полуфинал Кубка Украины
Сегодня, 27 сентября, состоялся матч 1/4 финала Кубка Украины по хоккею, в котором херсонский Днепр обыграл Харьковские Берсерки.
Поединок завершился со счётом 4:2. Переломным во встрече стал третий период, который разгромно выиграли херсонцы (3:0) и довели до логического завершения игру в третьей 20-минутке.
Кубок Украины – хоккей
1/4 финала, 27 сентября
Днепр Херсон – Харьковские Берсерки 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Отметим, что программа игрового дня в Кубке Украины завершит противостояние Киев Кепиталз с Трезубцем. Встреча начнется в 18.00.
Напомним, вчера состоялся первый четвертьфинальный матч, в котором достаточно сенсационно одесский Шторм обыграл киевский Сокол.