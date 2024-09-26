Шторм не имел проблем с Соколом в четвертьфинале Кубка Украины

Сегодня, 26 сентября, матчем 1/4 финала Кубка Украины начался новый хоккейный сезон.

В поединке сошлись гранд украинского хоккея Сокол и новосозданный одесский Шторм. Одесская команда практически полностью состоит из прошлогоднего состава херсонского Днепра, который в сезоне-2023/24 занял третье место в УХЛ.

По итогам первого периода можно было догадаться, что произойдет сенсация – одесситы трижды отправили шайбу в ворота киевлян.

В следующем периоде команды обменялись взятием ворот, а третий прошёл без голов.

Кубок Украины-2024 – хоккей

1/4 финала, 26 сентября

Сокол – Шторм 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – Стецюра (2), 0:2 – Кобыльник (10), 0:3 – Сидоренко (16), 1:3 – Чердак (25), 1:4 – Сидоренко (32)

В 1/2 финала соперником Шторма будет действующий обладатель Кубка Кременчуг. Другую пару полуфиналистов составят победители дуэлей Днепр – Харьковские Берсерки и Киев Кепиталз – Тризуб.