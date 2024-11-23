Кременчуг одолел Шторм, первая победа Днепра в чемпионате Украины

В субботу, 23 ноября, состоялось два матча чемпионата Украины по хоккею.

Херсонский Днепр в Белой Церкви обыграл киевскую Крыжинку со счетом 7:4. Для днепрян это первая победа в текущем розыгрыше чемпионата Украины.

В другом матче дня Кременчуг дома нанес первое поражение в сезоне одесскому Шторму. Встреча завершилась со счетом 6:3. Лидер г хозяев Виталий Лялька отличился дублем, а Артем Целогородцев набрал 4 (1+3) балла по системе гол+пас

Несмотря на поражение, Шторм продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата с 17 баллами в активе. Кременчуг с 12 очками идет четвертым. Днепр и Херсон занимают 5-е и 6-е место.

Чемпионат Украины по хоккею

23 ноября

Днепр Херсон – Крыжинка 7:4 (2:1, 1:2, 4:1)

Кременчуг – Шторм Одесса 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Накануне Сокол одержал минимальную победу над Киевом Кепиталз.