Чемпионат мира: Кросби и Флери едут за трофеем

В пятницу, 9 мая, в шведском Стокгольме и датском Хернинге стартует 88-й чемпионат мира по хоккею. 16 сильнейших сборных на протяжении 17 дней определят лучшую команду мира.

Сборные-участницы проведут минимум по семь матчей, а участники плей-офф – по 8-10 игр. Будущему чемпиону же предстоит преодолеть путь в десять поединков с обязательным условием победы в трех последних.

Тонкости регламента

Согласно регламенту соревнований 16 команд разбиты на две группы по восемь команд. Там они проведут турнир по круговой системе, где каждая сыграет с каждой, по семь игр. Четыре лучшие сборные каждой группы выйдут в плей-офф, где разыграют медали первенства уже по олимпийской системе, с выбыванием. В четвертьфинале первая команда Группы А сыграет с четвертой из Группы В, вторая Группы А – с третьей из Группы В и так далее.

5-7 команды турнирной таблицы каждой группы отправятся домой готовится к следующему чемпионату мира. А вот две худшие команды турнира, аутсайдеры групп, опустятся во второй по значимости дивизион IA, где проведут следующий чемпионат мира-2026. Одним из их главных соперников будет сборная Украины, которая в нынешнем году в турнире дивизиона IA заняла третье место.

Звезды в гости к ним

Конечно, чемпионат мира не может сравниться с Кубком Канады или Олимпийскими играми, куда, в 2026-м после 12-летнего перерыва, вновь пожалуют звезды НХЛ. Но и здесь периодически выступают топ-игроки североамериканской лиги.

В этом году особняком стоит сборная Канады. Тренерскому штабу команды удалось заполучить в состав, пожалуй, главную звезду канадского хоккея XXI века Сидни Кросби. Ветеран впервые за 10 лет поедет на планетарное первенство. На ЧМ-2015 форвард Питтсбурга помог "Кленовым листьям" завоевать золотые медали. Также в составе канадской команды Кросби выиграл золото Олимпиад Ванкувер-2010 и Сочи-2014. На дебютном же чемпионате мира 19 лет назад, в уже далеком 2006 году он вместе с командой финишировал четвертым.

При этом последний раз за сборную Канады Сидни играл в феврале, но в рамках Турнира четырех наций, заменившего "Матч всех звезд" НХЛ. Тогда сборная Канады выиграла турнир, а опытный центральный нападающий забросил одну шайбу и отдал 4 результативных передачи. А вот в турнирах под эгидой IIHF он действительно не играл после победного ЧМ-2015. Обычно занятый в плей-офф Кубка Стэнли капитан сборной Канады примет участие в ЧМ лишь в третий раз в карьере.

Вместе с Кросби на турнир едут его друзья Натан Маккиннон и 40-летний звездный голкипер Марк-Андре Флери – но даже без них "кленовые" собрали отличную команду.

К слову, Флери однозначно едет за чемпионством. В случае победы, Марк-Андре станет членом элитарного "Тройного золотому клуба" – списка хоккеистов, которые за карьеру выигрывали Кубок Стэнли, а также золото чемпионата мира и Олимпиады.

Вторым вратарем будет Дилан Геранд, в защите будут "феерить" Ноа Добсон, Брэндон Монтур, Райкер Эванс, Трэвис Санхайм и Маккензи Уигар, в нападении Кросби и Маккинену существенно должны помочь Райан О’Райлли, Трэвис Конечны и Бо Хорват. Впрочем, весь состав "Кленовых листьев" выглядит внушающе.

Юное дарование из Массачусетса

Если в сборной Канады все внимание привлечено к 37-летнему Кросби, то в составе сборной США нельзя пройти мимо Уилла Смита, которому всего 20. В 2024-м он выиграл в составе сборной США чемпионат мира среди юниоров, а уже сейчас будет с национальной командой бороться за титул "взрослого" чемпиона.

Смит был выбран командой Сан-Хосе Шаркс под четвертым номером на драфте 2023 года, в 18-летнем возрасте. После чего молодой игрок установил сразу несколько возрастных рекордов. Менее чем через год Смит подписал контракт новичка с Шаркс и начал свой сезон новичка в НХЛ. Он забил свои первые два гола в НХЛ в ворота Чикаго 31 октября в возрасте 19 лет и 228 дней. Таким образом, Смит стал самым молодым игроком, родившимся в США и забившим несколько голов в одной игре с тех пор, как Коул Силлинджер сделал хет-трик за Коламбус Блю Джекетс 13 марта 2022 года в возрасте 18 лет, 301 день. Также Смит стал самым молодым игроком в истории Шаркс, сделавшим это после Патрика Марло в 1999 году (19 лет, 183 дня). Теперь он будет пытаться бить возрастные рекорды в сборной США.

Лидерами сборной США на предстоящем турнире, вероятно, будут Тейдж Томпсон и Брэди Шей, чьи команды также не задействованы в Кубке Стэнли. Но, будет интересно посмотреть и на другого вчерашнего юниора Коула Хатсона.

Кто на Канаду?

Действующими победителями турнира являются чехи, которые в финале прошлогоднего домашнего мундиаля обыграли сборную Швейцарию. Третье место досталось шведам, которые сенсационно оставили без наград главных фаворитов турнира – канадцев.

Впрочем, в этом году у сборной Канады вряд ли будут конкуренты кроме хозяев, если посмотреть на состав команды и оценить ее мощь. Да, отдельные звезды НХЛ присутствуют во всех сборных. В той же команде Чехии будет один из сильнейших форвардов поколения Давид Пастрняк – автор победного гола в матче за золото на ЧМ-2024. Но если из группы чехи выйдут без проблем, то уже в плей-офф каждый матч для них будет большим испытанием. Не исключено, что сборная Чехии завершит турнир уже на стадии 1/4 финала.

Помощнее чехов, например, выглядит сборная Финляндии, с Юусе Саросом и Теуво Терявяйненом в составе. Наверняка надеялись в команде на вылет Далласа из Кубка Стиэнли, где играют сразу четверо финнов во главе с Микко Рантаненом, но тот поймал какую-то нереальную голевую волну и вытащил свой клуб во второй раунд Кубка Стэнли. Чем сделал шансы команды Суоми на ЧМ-2025 заметно ниже.

Отдельно стоят хозяева турнира – шведы, и конечно же, "Тре Крунур" мечтают о победе в родных стенах. 15 игроков из НХЛ – не шутки. Лукас Рэймонд, Маркус Петтерссон, Мика Зибанеджад и компания мечтают привести сборную к победе.

Состав групп ЧМ-2025

Группа А: Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения.

Группа В: Чехия, США, Германия, Швейцария, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

Расписание матчей ЧМ-2025 (групповой этап)

Группа А

09.05.2025

17:20. Австрия – Финляндия

21:20. Швеция – Словакия

10.05.2025

13:20. Словения – Канада

17:20. Швеция – Австрия

21:20. Франция – Латвия

11.05.2025

13:20. Словакия – Словения

17:20. Латвия – Канада

21:20. Финляндия – Франция

12.05.2025

17:20. Австрия – Словакия

21:20. Финляндия – Швеция

13.05.2025

17:20. Словения – Латвия

21:20. Канада – Франция

14.05.2025

17:20. Словакия – Франция

21:20. Латвия – Швеция

15.05.2025

17:20. Финляндия – Словения

21:20 Канада – Австрия

16.05.2025

17:20 Австрия – Франция

21:20. Швеция – Словения

17.05.2025

13:20. Финляндия – Латвия

17:20. Франция – Швеция

21:20. Канада – Словакия

18.05.2025

17:20. Словения – Австрия

21:20. Словакия – Латвия

19.05.2025

17:20. Франция – Словения

21:20. Канада – Финляндия

20.05.2025

13:20. Латвия – Австрия

17:20. Словакия – Финляндия

21:20. Швеция – Канада

Группа В

09.05.2025

17:20. Швейцария – Чехия

21:20. Дания – США

10.05.2025

13:20. Норвегия – Казахстан

17:20. Германия – Венгрия

21:20. Дания – Швейцария

11.05.2025

13:20. США – Венгрия

17:20. Германия – Казахстан

21:20. Норвегия – Чехия

12.05.2025

17:20. США – Швейцария

21:20. Чехия – Дания

13.05.2025

17:20. Норвегия – Германия

21:20. Казахстан – Венгрия

14.05.2025

17:20. США – Норвегия

21:20. Казахстан – Дания

15.05.2025

17:20. Швейцария – Германия

21:20. Чехия – Венгрия

16.05.2025

17:20. Венгрия – Дания

21:20. Швейцария – Норвегия

17.05.2025

13:20. США – Германия

17:20. Чехия – Казахстан

21:20. Дания – Норвегия

18.05.2025

17:20. Казахстан – США

21:20. Венгрия – Швейцария

19.05.2025

17:20. Германия – Чехия

21:20. Венгрия – Норвегия

20.05.2025

13:20. Швейцария – Казахстан

17:20. Чехия – США

21:20. Германия – Дания

Ставки букмекеров

Основными претендентами на победу, по мнению аналитиков контор, являются:

Швеция – 3.90;

Канада – 4.00;

США – 4.80;

Финляндия – 6.50;

Чехия – 6.70;

Швейцария – 12.00;

Германия – 35.00;

Словакия – 40.00.

Где смотреть онлайн

Смотреть онлайн матчи чемпионата мира в Украине в прямом ефире можно на телеканале "Суспільне Спорт", который входит в пакеты операторов кабельного телевидения по всей Украине, а также на сайте канала в Интернете.

Кроме того, онлайн-трансляции всех матчей турнира можно будет увидеть на YouTube-канале Международной федерации хоккея (IIHF).