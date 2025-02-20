Сокол разгромил Крыжинку в чемпионате Украины

Сокол обыграл Крижинку в рамках чемпионата Украины по хоккею.

Встреча завершилась со счетом 8:0. Дубль на счету Савицкого и Разумова. Еще по шайбе в активе Толстушко, Бородая, Собченко и Тарана.

Сокол является лидером турнирной таблицы, получив 52 балла за 25 матчей. В то время как Крыжинка потерпела 26 поражения в 26 матчах.

Чемпионат Украины по хоккею сезона-2024/25

Регулярный сезон, 20 февраля

Льдинка – Сокол 0:8 (0:1, 0:3, 0:4)

Шайбы: 0:1 – 9:27 Толстушко, 0:2 – 27:53 Бородай, 0:3 – 29:37 Собченко, 0:4 – 35:12 Савицкий, 0:5 – 43:55 Разумов, 0:6 – 52:37 Савицкий, 0:7 – 53:16 Разумов, 0:8 – 55:22 Таран

Напомним, сегодня свой матч доиграли Киев Кэпиталз и Кременчуг. Встреча переносилась из-за длительной воздушной тревоги.