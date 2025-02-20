Кременчуг в овертайме дожал Киев Кэпитаз в матче чемпионата Украины

В четверг, 20 февраля, состоялась доигровка матча чемпионата Украины по хоккею между Кременчугом и Киев Кэпиталз, который 19 февраля был прерван при счете 1:1 из-за длительной воздушной тревоги.

В итоге команды доиграли более 9 минут третьего периода, впрочем, победителя не выявили. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказались хоккеисты полтавского клуба.

Благодаря победе Кременчуг набрал 41 зачетный балл, оставшись на 4-й строчке турнирной таблицы. В то же время Киев Кэпиталз не смог воспользоваться шансом обойти одесский Шторм. Сейчас в активе столичной команды 53 очка, отставание от второго места составляет всего 1 балл.

Чемпионат Украины по хоккею сезона-2024/25

Регулярный сезон, 20 февраля

Кременчуг – Киев Кэпиталз 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 15:47 Абаджян, 1:1 – 44:48 Панченко, 2:1 – 0:55 Середницкий (ОТ)

Сегодня, 20 февраля, состоится еще один матч в рамках чемпионата Украины по хоккею. Действующий чемпион Сокол проведет игру с аутсайдером сезона Крыжинкой.