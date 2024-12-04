Сокол в напряженном матче переиграл Шторм в чемпионате Украины

В среду, 4 декабря, состоялся матч чемпионата Украины, в котором киевский Сокол одолел одесский Шторм.

Встреча завершилась со счётом 4:3.

Благодаря победе чемпион Украины обошел одесситов на один балл и поднялся на второе место турнирной таблицы, имея в активе 22 очка. Лидирует в чемпионате еще один столичный клуб Киев Кэпиталз, разгромивший сегодня новичка лиги Крыжинку.

Чемпионат Украины по хоккею

4 декабря

Шторм – Сокол 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 16:28 Бородай, 1:1 – 22:18 Сидоренко, 1:2 – 28:04 Захаров, 1:3 – 34:33 Захаров, 2:3 – 36:02 Алексюк, 3:3 – 42:05 Никонов, 3:4 – 42:41 Дворецкий

Накануне 3 декабря Кременчуг разгромил Днепр. Победа позволила команде набрать 18 очков и подняться на 4 строчку.