Крыжинка разгромно проиграла Киев Кэпиталз в чемпионате Украины
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В среду, 4 декабря, состоялся матч чемпионата Украины, в котором Киев Кэпиталз в столичном дерби разгромили новичка турнира Крыжинку.
Встреча завершилась со счётом 12:1.
Благодаря этой победе Кэпиталз поднялись на первое место в турнирной таблице (23 балла). Крыжинка пока не одержала ни одной победы в чемпионате, сейчас она идет последней, пропустив уже 78 шайб за 8 игр.
Чемпионат Украины по хоккею
4 декабря
Крыжинка – Киев Кэпиталз 1:12 (0:5, 1:5, 0:2)
Накануне 3 декабря Кременчуг разгромил Днепр. Победа позволила команде набрать 18 очков и подняться на 4 строчку.