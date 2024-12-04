Крыжинка разгромно проиграла Киев Кэпиталз в чемпионате Украины

В среду, 4 декабря, состоялся матч чемпионата Украины, в котором Киев Кэпиталз в столичном дерби разгромили новичка турнира Крыжинку.

Встреча завершилась со счётом 12:1.

Благодаря этой победе Кэпиталз поднялись на первое место в турнирной таблице (23 балла). Крыжинка пока не одержала ни одной победы в чемпионате, сейчас она идет последней, пропустив уже 78 шайб за 8 игр.

Чемпионат Украины по хоккею

4 декабря

Крыжинка – Киев Кэпиталз 1:12 (0:5, 1:5, 0:2)

Накануне 3 декабря Кременчуг разгромил Днепр. Победа позволила команде набрать 18 очков и подняться на 4 строчку.