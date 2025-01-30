Шторм второй раз за два дня поиздевался над Днепром в чемпионате Украины

В четверг, 30 января, состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею, в котором одесский Шторм разгромил херсонский Днепр.

Встреча завершилась со счетом 8:0.

Благодаря этой победе одесский клуб еще лучше закрепился на третьей строчке, добыв уже 39 очков. Ближайший преследователь Кременчуг отстает уже на 12 зачетных баллов.

Чемпионат Украины по хоккею

Регулярный чемпионат, 30 января

Шторм – Днепр 8:0 (5:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 3:25 Крыкля, 2:0 – 7:25 Варава, 3:0 – 12:35 Мосюк, 4:0 – 13:30 Никонов, 5:0 – 19:30 Пойманов, 6:0 – 30:35 Никонов, 7:0 – 45:45 Сидоренко, 8:0 – 57:26 Даниленко

Напомним, вчера, 29 января, Шторм также обыграл Днепр, забросив 11 "сухих" шайб.