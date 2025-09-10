Балтийская лига и Киев Кэпиталз: что ждать от украинского клуба в европейском чемпионате

Открытый чемпионат Латвии, Балтийская лига, Лига Optibet – все названия правильные. Именно в этом первенстве и будет играть в этом сезоне Киев Кэпиталз.

Появится ли клуб с таким же названием еще и в чемпионате Украины – загадка. Ни в самом клубе, ни в Федерации хоккея Украины однозначных сообщений не предоставляли.

Ирония в том, что в разные годы причастные к нашему хоккею люди – чиновники, функционеры, тренеры – любят перекладывать вину за низкую популярность игры на болельщиков. Мол, народ не интересуется. А как можно интересоваться тем, о чем информации очень мало?

Но сейчас не об этом. "Чемпион" решил поближе познакомить читателей с Балтийской лигой. И хотя Кэпиталз – клуб столичный, есть уверенность: за него против команд Латвии, Литвы и Эстонии будут болеть не только киевляне, но и фанаты хоккея со всей Украины. И их куда больше, чем может показаться.

Чемпионат уже стартовал, но украинский проект войдет в игру 13 сентября.

Почему Киев Кэпиталз играет в Латвии?

Вернемся на несколько лет назад (а на большее и не надо): Киев Кэпитал был основан в мае 2023-го. В первый сезон команда показала амбиции, демонстрируя результаты на уровне с Соколом и Кременчугом, пав в полуфинале от более опытных соседей по городу.

Во второй год результаты улучшились: второе место в регулярке, 4:0 в 1/2 финала над Штормом и ожесточенные 3–4 в финале с Кременчугом.

Казалось, сам хоккейный Бог любит троицу. Кадровая глубина, молодежь, подписанные легионеры – все указывало на то, что на третий год команда Вадима Шахрайчука обязательно возьмет титул. Более того, выстраивалась целая система: детская, молодежная, женская и даже ветеранская команды.

Поэтому известие о переезде в Латвию стало неожиданностью. В кулуарах звучали разные версии, почему так произошло: от недовольства работой судей в местном чемпионате до желания сделать рекламу хоккею Украины.

"Мы называем это украинско–европейским проектом. С самого начала существования клуба мы отмечали, что украинский хоккей – это часть европейского хоккея, мы принадлежим к европейской хоккейной семье и должны продолжать развиваться в этом направлении. Прежде всего, для нас это означает приобретение опыта и соревнования на таком уровне – не секрет, что Латвия большая страна, чем Украина, с точки зрения развития хоккея, поэтому мы хотим учиться и обеспечить, чтобы наши хоккеисты получили опыт игры за рубежом. В то же время мы хотим сохранить нашу команду максимально "украинской", то есть у нас будут украинские тренеры, большинство игроков, скорее всего, будут украинцами", – говорила еще в середине июля Анастасия Зимина, директор команды.

Еще в конце июня клуб объявил, что имеет поддержку такого решения от Международной федерации хоккея (IIHF) и Латвийской федерации хоккея (LHF). Вероятно, не стала делать преград и Федерация хоккея Украины.

Тренеры, менеджеры и арена

Свое обещание сохранить "украинское лицо" клуб выполнил в отношении тренеров. Наставником в Латвии будет Олег Тимченко. С 2004 по 2014 год регулярно вызывался в сборную, возглавлял Днепр (Херсон), ХК Краматорск, сборную Украины U18 и U20. Также был директором детско-юношеской школы зимних видов спорта в Херсоне. Ассистент – тоже хорошо известный украинским фанам экс–форвард сборной Роман Сальников.

На клубном сайте не указано, кто является тренером вратарей и отвечает за физическую подготовку. Известно, что в межсезонье Александр Федоров, который работал с голкиперами два года, перешел в Сокол.

А вот с фронт-офисом произошел настоящий сериал. Согласно информации от hokejazinas.com, бывший вратарь Денийс Романовскис был назначен на эту роль. Но он был не первооткрывателем.

Сперва переговоры от клуба с лигой вел Микс Ковтунс, впоследствии появился Екабхс Редлихс.

"Киевский клуб предложил мне присоединиться к этой организации, и я согласился. До меня эту работу выполнял другой человек, который уже не занимается этим. Мне позвонила менеджер клуба Анастасия Зимина, мы встретились и пообщались. Она знала, что я не только играю в хоккей, но и работаю вне его. Я участвую во всех процессах команды, в частности в наборе хоккеистов", – говорил Редлихс.

Есть вероятность, что большинство игроков пришло именно из-за его рекомендации или после диалога с ним. Что ж, хоккеисты все еще есть, а Редлихса – нет.

Романовскиса клубная пресс-служба не представила. Он в бывшем вратарь, даже играл за юношеские и молодежную сборную Латвии. Сейчас тренирует голкиперов женской сборной Латвии. Наверное, работать с вратарями также выпадет на его плечи.

Клуб будет базироваться в Риге и играть домашние игры на ледовой арене "Инбокс".

Ростер Киев Кэпиталз

За последние два года были случаи, когда из-за обстрелов Россией столицы Украины легионеры хотели покинуть (и делали это!) Украину или вообще отказывались ехать.

Этим летом такой преграды не было. И Киев Кэпиталз включился. Конечно, фундамент для открытого чемпионата Латвии должны составлять латвийские игроки, поэтому их летом пришло больше всего – 12. Также коллектив усилили эстонец Даниил Фурса и поляк Марат Сарока.

Не забывали "столичные" и об украинских исполнителях, которые в последние годы выступали за рубежом: Максим Дуве (с 2022-го играл за литовскую Энергию), Виталий Андрейкив (с 2022-го играл за Заглембе Сосновец), Иван Шамардин (после начала полномасштабного вторжения попробовал свои силы во втором дивизионе Польши и Италии).

23–летний Денис Гончаренко за последние три года играл в США, Италии, а также в Балтийской лиге. Причем, довольно неплохо себя проявил в сезоне–2023/24. За Каунас форвард набрал 30 очков (19+11) в 27 матчах.

Наиболее громким украинским подписанием выглядит приход Даниила Царковского. 21–летний нападающий всю карьеру провел в европейских клубах. В прошлом году Даниил очень неплохо выступил за словенский Целе: 16+19 за 35 поединков Альпенлиги.

Состав Киев Кэпиталз на сезон–2025/26

Голкиперы: Назар Бойко (Украина), Максим Дуве (Украина), Янис Ворис (Латвия), Янис Сидасс (указан в составе клуба на сайте Eliteprospects, но на клубном отсутствует)

Защитники: Алексей Мельников, Валентин Сирченко, Никита Лесников, Виталий Андрейкив, Иван Шамардин – украинцы. Андрейс Костюкс, Эдмундс Аугустскалнс, Эдуард Хуго Янсонс – Латвия.

На сайте Eliteprospects среди защитников также есть: Дидзис Янсонс (Латвия), Тимур Лапко и Матвей Мазко. Последним двум на двоих 35 лет. Возможно, они будут играть за команду в чемпионате Украины. Если такая будет.

Форварды: Ярослав Панченко, Сергей Черненко, Александр Валькун, Денис Пллесовских, Андрей Кривоножкин, Денис Гончаренко и Даниил Царковский – украинцы. Ренарс Ципрусс, Александрс Новиковс, Кристиан Зельц, Мартиньш Карсумс, Рустамс Беговс, Лаурис Баярунс – латвийцы. Ну и как отмечалось выше, линию атаки дополнят Дании Фурса (Эстония) и Марат Сарока (Польша).

На сайте Eliteprospects еще указано имя Евгения Секирко.

Самым известным из списка новичков, несомненно, является Мартиньш Карсумс. В прошлом году он выступал за Земгале, с которым стал вице–чемпионом Балтийской лиги. Результат у 39-летнего форварда неплохие: 11+12 за 15 матчей, что показывает, что есть еще порох в пороховницах.

Известен он, конечно, благодаря своим праймовым годам. В середине 2000-х провел 24 игры в НХЛ, где набрал 1+6, долгое время играл в КХЛ, а за сборную Латвии выступил на 5 чемпионатах мира (провел 24 матча, 7 шайб и 8 ассистов) и на Олимпийских играх 2010 и 2014 (отыграл 9 поединков и отдал 3 результативные передачи). В 2022-м также попал в финальный ростер сборной на Игры в Пекине, но на лед не выходил.

А кто в соперниках?

В сезоне–2025/26 в открытом чемпионате Латвии сыграют девять команд, что на две больше, чем в прошлом сезоне.

Кроме Киев Кэпиталз, к выступлениям в этой лиге после трехлетней паузы возвращается Лиепая.

Балтийская лига–2025/26. Состав участников

Киев Кэпиталз (Украина, новичок)

Мого (Латвия, чемпион последних двух лет)

Земгале–ЛБТУ (Латвия, финалист последних двух лет)

Лиепая (Латвия, выступали с 2014 по 2022, в этом году вернулись)

ХК Пантер (Эстония, проиграли в полуфинале)

Хоккей Панкс Вильнюс (Литва, проиграли в полуфинале)

Энергия Электранай (Литва, не прошли в плейоф)

Призма Рига (Латвия, не прошли в плейоф)

ХК Рига (Латвия, не прошли в плейоф)

Турнирная таблица сезона–2024/25

В 2022 году к чемпионату Латвии присоединились три литовских клуба. Именно это и позволило называть его Балтийской лигой. Еще через год присоединился и представитель Эстонии. За эти годы ни один "зарубежный" клуб не смог стать чемпионом. Более того – даже не вышел в финал.

Обзор оппонентов

Мого по–прежнему будут возглавлять ветераны латвийского хоккея – Элвис Желубовскис (39 лет), Гинтс Мейя (38), Кристапс Сотниекс (38), Кришянис Редлихс (44). Да, возраст уже почтенный, но в молодые годы все они стабильно играли за сборную Латвии. В прошлом году опыта и мастерства хватило для титула. Теперь они еще старше, а уровень лиги все же вырос.

Главная потеря – уход Карлиса Озолиньша. Капитан последних лет вернулся в родную Лиепаю. Не менее болезненным стал и уход 19-летнего Кристерса Ансонса, который в прошлом сезоне забросил 18 шайб и сделал столько же ассистов в 31 матче. Летом он перебрался в канадский Лангли Райвермен.

Чемпионы заменят потери подписанием 34-летнего Мариса Бичевскиса, который трижды представлял Латвию на чемпионатах мира и несколько сезонов провел в рижском Динамо. Последние два года он играл за словенскую Олимпию.

Земгале дважды подряд проиграл финальную серию со счетом 1:4. В этом году даже выход в финал можно будет считать успехом. Киев Кэпиталз забрал у них Мартиньша Карсумса и Рустама Беговса, а ряд молодых талантов уехали пробовать силы в Европе.

Лиепая после возвращения забрала не только Озолиньша из Мого, но и изрядно "ощипала" вице–чемпионов. Подписали Кевинса Страдниекса – второго бомбардира лиги прошлого сезона. Также в команду перешли Ринальдс Вуткевичс и Густав Круминьш, а еще вернули нескольких латвийцев из Польши, Германии и Северной Америки. Первый матч сезона стал заявкой на серьезные амбиции – победа 9:1 над Энергией Электранай.

Призма Рига и ХК Рига – точно не претенденты на высокие места. Впрочем, Призма сумела удивить, вытащив игру с Мого в овертайм, поэтому из борьбы за плейоф их рано.

80% состава ХК Рига – игроки 2007 и 2008 годов рождения. В стартовом матче сезона они проиграли Призме 0:7. В прошлом году более опытный состав набрал 15 очков в 36 поединках. Если результат повторится – это уже будет успех.

Эстонский ХК Пантер в прошлом сезоне уверенно финишировал третьим. В межсезонье клуб потерял второго лучшего бомбардира Даниила Фурсу, который перешел в Киев Кэпиталз. Другая звезда нападения – финн Томи-Петера Ансио – присоединился к ослабленному Земгале.

Еще одна потеря – вратарь Виллем-Хенрик Койтмаа, основной голкипер сборной Эстонии, выступавший за Пантер с 2020-го. Сейчас он свободный агент, но может вернуться в течение сезона.

В заявке команды только один легионер – финский вратарь Эету Ниеминен, который до этого два года выступал за аутсайдера второго дивизиона Финляндии ХК Хокки. Для 25-летнего голкипера это будет первый зарубежный опыт. В то же время сохранен костяк команды, включая Раасмуса Кика, который набрал 11+27 и стал восьмым в списке бомбардиров Балтийской лиги.

Энергия усилилась литовцами из разных европейских чемпионатов. Главное подписание – Эймантас Норейкас, который помог Литве выиграть "золото" в Дивизионе IB. Среди новичков также вратарь сборной Литвы Лауринас Любис, который в прошлом сезоне играл во второй лиге Норвегии.

Хоккей Панкс Вильнюс переживает тяжелое время – несколько дней назад трагически погиб главный тренер Миндаугас Криевас. Лига перенесла стартовый матч с 6 на 13 сентября, чтобы дать время команде оправиться. Новым наставником стал Давидас Кулевичюс, который ранее тренировал юношеские и молодежные сборные Литвы.

Не удалось удержать финна Верти Вуоскала – защитник после удачного сезона подписал контракт в более сильном чемпионате Венгрии.

По данным Sportas.lt, бюджет Панкс составляет около 250 тысяч евро. У Энергии он меньше – 200 тысяч. О Киев Кэпиталз официальной информации нет. По оценкам "Чемпиона", киевский Сокол в прошлом году имел бюджет около 450 тысяч долларов. Наверняка, бюджет украинского клуба в открытом чемпионате Латвии будет больше.

Формат турнира

Команды проведут регулярный сезон из пяти кругов – по 40 матчей. Это рекорд для Латвийской лиги со времен 2007-2008 годов. Регулярка завершится 11 марта.

Изменился и формат плей-офф. К играм на вылет выйдут шесть лучших команд. Две первые сразу попадут в полуфинал, а клубы с 3–го по 6–е место сыграют в предварительном раунде.

Победитель плей-офф станет чемпионом Балтийских стран. Команда из Латвии или Литвы, которая займет самое высокое место, будет объявлена чемпионом своей страны.

Где смотреть матчи Киев Кэпиталз в Балтийской лиге

Транслятором в Латвии будет сайт Sportacentrs.com и телеканал TV4. Киев Кэпиталз пока не сообщили, где можно будет смотреть их матчи.

Прогноз относительно Киев Кэпиталз

Честно говоря, нет уверенности, что Балтийская лига намного (и вообще если) сильнее прошлогоднего украинского первенства. Там киевляне боролись за чемпионство. Теперь состав усилен опытными исполнителями, которые уже были звездами этой лиги.

Чтобы делать более точный прогноз, стоит дождаться первых результатов. На бумаге клуб из Украины без проблем должен проходить как минимум в полуфинал. А значит – финишировать на 1-2 месте.