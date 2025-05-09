Хозяева сыграют с США, Швеция попытается обыграть Словакию в 1 туре чемпионата мира

Сегодня, 9 мая, стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.

Это уже будет 88-е мировое первенство в истории. Нынешний ЧМ пройдет с 9 по 25 мая в шведском Стокгольме и датском Хернинге.

На 9 мая запланировано по два матча в группе А и B.

Чемпионат мира по хоккею – 2025

1 тур, 9 мая

Группа А

17:20 Австрия – Финляндия

21:20 Дания – США

Группа В

17:20 Швейцария – Чехия

21:20 Швеция – Словакия

Отметим, что в прошлом году чемпионат мира состоялся в Чехии. Именно хозяева и стали триумфаторами, одолев в финале сборную Швейцарии.

Сборная Украины играет в дивизионе IA. "Сине-желтые" были близки к выходу в элиту, но проиграли Японии в решающем поединке.