Хозяева сыграют с США, Швеция попытается обыграть Словакию в 1 туре чемпионата мира
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Сегодня, 9 мая, стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.
Это уже будет 88-е мировое первенство в истории. Нынешний ЧМ пройдет с 9 по 25 мая в шведском Стокгольме и датском Хернинге.
На 9 мая запланировано по два матча в группе А и B.
Чемпионат мира по хоккею – 2025
1 тур, 9 мая
Группа А
17:20 Австрия – Финляндия
21:20 Дания – США
Группа В
17:20 Швейцария – Чехия
21:20 Швеция – Словакия
Отметим, что в прошлом году чемпионат мира состоялся в Чехии. Именно хозяева и стали триумфаторами, одолев в финале сборную Швейцарии.
Сборная Украины играет в дивизионе IA. "Сине-желтые" были близки к выходу в элиту, но проиграли Японии в решающем поединке.