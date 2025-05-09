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Хозяева сыграют с США, Швеция попытается обыграть Словакию в 1 туре чемпионата мира

Руслан Травкін — 9 мая 2025, 08:55
Хозяева сыграют с США, Швеция попытается обыграть Словакию в 1 туре чемпионата мира
x.com/usahockey

Сегодня, 9 мая, стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.

Это уже будет 88-е мировое первенство в истории. Нынешний ЧМ пройдет с 9 по 25 мая в шведском Стокгольме и датском Хернинге.

На 9 мая запланировано по два матча в группе А и B.

Чемпионат мира по хоккею  2025
1 тур, 9 мая

Группа А

17:20 Австрия  Финляндия

21:20 Дания  США

Группа В

17:20 Швейцария  Чехия

21:20 Швеция – Словакия

Отметим, что в прошлом году чемпионат мира состоялся в Чехии. Именно хозяева и стали триумфаторами, одолев в финале сборную Швейцарии.

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