Киев Кэпиталз вырвали победу над Кременчугом, продолжая погоню за Штормом

В воскресенье, 1 декабря, состоялся матч чемпионата Украины между Кременчугом и Киев Кэпиталз.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте, когда Андрей Кривоножкин нанес точный бросок в ближний угол, чем вывел гостей вперед.

Вторую шайбу пришлось ждать довольно долго. Только на последней минуте второго периода хозяева площадки восстановили паритет. Шайба после броска Богдана Панкова прошла через скопление игроков и оказалась в воротах.

Последнее слово в этом матче все же осталось за киевлянами. В середине последней 20-минутки Владислав Луговой с острого угла пробил Никиту Гордюшина и принес своей команде победу.

Чемпионат Украины по хоккею

1 декабря

Кременчуг – Киев Кэпиталз 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

После девяти матчей Киев Кэпиталз продолжают удерживать второе место в таблице, отставая от лидера в лице Шторма на одно очко.

Кременчуг занимает четвертое место, имея в активе 15 очков.

Напомним, что несколькими днями ранее Шторм закрепил свое лидерство в чемпионате разгромной победой над Днепром.