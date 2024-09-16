One-club men: Кросби согласовал новый контракт с Питтсбургом

Клуб НХЛ Питтсбург Пингвинз объявил о продлении контракта со звездой команды Сидни Кросби.

Об этом сообщается на сайте "пингвинов".

37-летний хоккеист договорился о сотрудничестве с клубом до лету 2027 года. Его годовая зарплата составит 8,7 млн долларов – столько же Кросби получает и по нынешнему контракту, действовавшему до конца сезона 2024/25.

Питтсбург выбрал Кросби на драфте-2005 под №1. Вместе с командой Сидни трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В сезоне-2007/2008 команда была финалистом НХЛ.

Также хоккеист получил множество личных наград. В частности, в 2007 и 2014 годах становился обладателем Арт Росс Трофи, который вручают лучшему игроку по системе гол+пас по итогам регулярного чемпионата.

Вместе со сборной Канады дважды становился Олимпийским чемпионом (2010 и 2014), а в 2015 году выиграл чемпионат мира.

THE CAPTAIN IS COMMITTED.



The Penguins have re-signed Sidney Crosby to a two-year contract extension, running through the 2026.27 season and carrying an average annual value of $8.7 million.



Details: https://t.co/13N1vhbR2S pic.twitter.com/zgLb01EpgY — Pittsburgh Penguins (@penguins) September 16, 2024

Напомним, несколько недель назад Эдмонтон согласовал новый контракт с Леоном Драйзайтлем.