One-club men: Кросби согласовал новый контракт с Питтсбургом
Клуб НХЛ Питтсбург Пингвинз объявил о продлении контракта со звездой команды Сидни Кросби.
Об этом сообщается на сайте "пингвинов".
37-летний хоккеист договорился о сотрудничестве с клубом до лету 2027 года. Его годовая зарплата составит 8,7 млн долларов – столько же Кросби получает и по нынешнему контракту, действовавшему до конца сезона 2024/25.
Питтсбург выбрал Кросби на драфте-2005 под №1. Вместе с командой Сидни трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В сезоне-2007/2008 команда была финалистом НХЛ.
Также хоккеист получил множество личных наград. В частности, в 2007 и 2014 годах становился обладателем Арт Росс Трофи, который вручают лучшему игроку по системе гол+пас по итогам регулярного чемпионата.
Вместе со сборной Канады дважды становился Олимпийским чемпионом (2010 и 2014), а в 2015 году выиграл чемпионат мира.
Напомним, несколько недель назад Эдмонтон согласовал новый контракт с Леоном Драйзайтлем.