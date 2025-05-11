Получили последнюю путевку, несмотря на поражение Фарерам: сборная Украины чудом вышла на Евро-2026

В Торсхавне состоялся матч заключительного тура квалификации чемпионата Европы 2026 по гандболу, в котором местная сборная Фарерских островов принимала национальную команду Украины. Поединок завершился поражением подопечных Вадима Бражника – 27:35.

После первого периода "сине-желтые" уступали со счетом 13:15 и рисковали не выйти в финальную часть чемпионата Европы.

Во второй 30-минутке переломить ход встречи украинцам не удалось. В конечном итоге хозяева площадки увеличили разницу в счете до 8 мячей.

Самыми результативными игроками Украины на площадке стали левый крайний Дмитрий Артеменко и полусредний Игорь Турченко, которые забросили по шесть голов.

К счастью, в параллельных поединках все сложилось так, как было нужно: Косово уступило Нидерландам (29:34), Финляндия проиграла Венгрии (24:37), а Литва оказалась значительно слабее Северной Македонии (17:26).

Поэтому, несмотря на поражение, в итоге команда Вадима Бражника набрала за 6 матчей 4 очка, финишировала третьей в своем квартете и по рейтингу третьих мест получила последнюю путевку на континентальное первенство.

Квалификация чемпионата Европы 2026 по гандболу

6-й тур. 11 мая, Торсхавн

Фарерские острова – Украина – 35:27 (15:13)

Отметим, что для мужской сборной Украины это будет 8-е участие на чемпионатах Европы после турниров 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2020 и 2022 годов.

Напомним, в предыдущем туре сборная Украины уступила команде Нидерландов.

17-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет в Швеции, Норвегии и Дании с 15 января по 1 февраля 2026 года. В турнире примут участие 24 сборные.