Наверстываем упущенное, или Забытый вкус гандбола: как Украина стартовала на отборе к Евро-2026

На прошлой неделе сборная Украины провела два стартовых поединка отборочной еврокампании, значительно улучшив настроение. Порадовали нас и игрой, и очковым активом. Сначала наши ребята на выезде минимально уступили сборной Нидерландов – 39:40, а впоследствии в Вильнюсе одержали важнейшую победу над Фарерскими островами – 35:32. Такое достижение и диспозиция сил в нашей группе свидетельствуют о том, что вопрос выхода на мейджор решен с вероятностью в 95%.

Однако после расширения континентального форума с 16 до 24 участников одного выхода на турнир мало, необходимо вернуть высокую посевную корзину. Идеально – вторую, минимум – третью.

Напомним, что в финальной части Евро по каждому квартету только две команды из четырех продвигаются из предыдущего в основной раунд. Именно поэтому в остальных четырех матчах отбора теперь необходимо бороться за утраченные позиции, чтобы облегчить себе предстоящую жеребьевку.

А пока вернемся к Алмере, где украинцы заложили первые кирпичики восстановления крепкой крепости. Сборная Нидерландов и ее звездный тренер Стаффан Олссон не скрывали, что изрядно поволновались за итоговый результат. И хотя защита обеих команд кое-где буксовала, на нашу атаку было любо-дорого смотреть. Весь наш левый фланг показал просто галактический уровень: разумно, организованно, быстро и эффективно.

Автором превращения сборной смело можно назвать главного дирижера команды, Захара Денисова, вернувшего себе капитанскую повязку, а вместе с ней получив статус второго тренера. Более того, он не только "раздавал", но и лично приобщился к почти равной перестрелке с условным фаворитом группы.

Рядом с ним наша суперзвезда Игорь Турченко комфортно занимался своим делом, демонстрируя гандбол высочайшего качества. Вероятно, его остановка во французском Лиможе – это транзит по пути в один из топ клубов Европы. После двух отчетных матчей его и так высокая цена выросла еще больше.

Федерация гандбола Украины

Возвращение в левый угол Дмитрия Артеменко подтвердило его лидерский статус – 21 гол из 22 попыток за два дня позволяют не обращать внимания на очевидно слабый правый фланг. Наши леворукие игроки и зависимые от них вингеры большой пользой не кичились, если не выразиться более строго...

Заслужили свою порцию критики в первом матче и все три наших вратаря, не войдя в игру. Однако на то они и лучшие в стране, чтобы доказать, что от единичных неудач никто не застрахован. Через четыре дня Комок и Терехов стали главными соавторами тяжелой волевой победы над фарерцами.

Если выражаться баскетбольным сленгом, нам очень помогли "большие". Линейные Ильченко и Бурзак – это железные игроки основной группы, а тут еще и приятно открылся Онуфриенко, проведя два образцовых поединка. Линейный словенского Целе неожиданно стал той важной деталью, без которой победы над Фарерами могло и не быть.

Что касается общего хода событий в первом матче, то "сине-желтые" доминировали три четверти поединка, не выдержав до золотой концовки. "Оранжевые" держали счет на расстоянии одного-двух мячей, так и не дав нам шанс украсть такую желанную ничью.

Отбор на Евро-2026

Алмере, Нидерланды

1 тур, 7 ноября



Нидерланды – Украина 40:39 (19:20)



Украина: Чудинов (5/18,28%), Комок (2/17,12%), Терехов (1/13,8%); Артеменко (13/13), Турченко (9/12), Денисов (7/7), Ильченко (3/3), Близнюк (3/7), О. Онуфриенко (2/2), Бурзак (2/3), Редькин (0/1), Рагозин, Черкащенко, Котюк, Паровинчак, Савчук (н.в.).

Этот поединок запомнился сразу несколькими достижениями:

Украина повторила рекорд результативности в одном матче в истории мужской сборной:

39 – Австрия (2008); Нидерланды (2024)

38 – Кипр (2008); Люксембург (2013)

Дмитрий Артеменко стал четвертым украинцем, которому удалось забросить 13 или более мячей в одном матче за сборную:

14 – Костецкий (2001, 2002); Шкробанец (2005)

13 – Костецкий (2003); Турченко (2024); Артеменко (2024)

Плеймейкер Владислав Паровинчак дебютировал в сборной и стал 154-м игроком, участвовавшим на официальном уровне (по имеющимся данным).

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Матч в Вильнюсе носил другой характер. Завязка началась так, что сразу же чуть не развеялась развязка. К 15-й минуте гости вели со счетом 11:5 и побежали атаковать на +7, фактически имея возможность закрыть матч. Наш правый фланг снова сильно проваливался, но каким-то чудом мы пошли на перерыв с приемлемыми и отыгрываемыми "-3" (14:17).

Счет не отражал реальную печальную ситуацию, а тем вышеупомянутым чудом стало соло Комка. Сначала наш опытный вратарь забросил самостоятельно, и этот гол добавил буста и ему, и команде. И это мы еще не забросили в раздевалку!

После перерыва украинцы взяли себя в руки и сменили неудачный сценарий. Хоть и не сразу. В течение второго тайма фарерцы вышли вперед на четыре мяча (24:20). Пока Турченко и Артеменко не включили артиллерию. Комок продолжал сейвить, в нужный момент активизировался Ильченко, а Терехов стал героем, трижды подряд остановив островитян с семиметровой отметки.

Эндшпиль матча стал одним из самых эмоциональных в новейшей истории сборной. Мы выглядели единственным монолитом, и решающий удар молотом нанес лидер. Турченко сначала удачно отработал в защите, а затем самостоятельно снял главный вопрос воскресенья.

Федерация гандбола Украины

Браво, такого искреннего удовольствия от игры сборной не ощущалось около пяти лет, еще со времен работы Сергея Бебешко. Спасибо команде за зимнее спокойствие, ведь следующая официальная встреча состоится в марте в двухматчевой дуэли с Косово.

Кстати, косовары отобрали очки у Нидерландов (33:33), что точно не позволит легко победить маленькую балканскую страну.

Отбор на Евро-2026

Вильнюс, Литва

2 тур, 10 ноября

Украина – Фареры 35:32 (14:17)

Украина: Терехов (2/2, 100%), Комок (11/42, 26%; 1 гол), Чудинов (не играл); Турченко (11/17), Артеменко (8/9), А. Онуфриенко (5/5), Близнюк (5/12), Ильченко (2/4), Бурзак (1/2), Рагозин (1/2), Денисов (1/3), Черкащенко (0/3), Редькин, Паровинчак, Котюк, Савчук.

В этом матче также было зафиксировано несколько достижений:

• 29-й гол сборной Украины, исполненный Ильей Близнюком, стал юбилейным – 5 000-м в истории мужской команды (1993-2024). До этой отметки "сине-желтые" дошли за 198 матчей (+80=11-107; 5006-5060).

• Геннадий Комок – один из шести вратарей, кому удалось отличиться за сборную. В его активе два гола после гола в ворота Румынии. Кроме того, наш топовый вратарь обошел по количеству матчей Вадима Бражника и Олега Великого (по 52 матча) и разделяет 8 место в общем рейтинге с Евгением Жуком (в обоих – по 54 поединка).

• Захар Денисов стал 14-м игроком в истории сборной Украины, которому покорилась отметка в 100 или более заброшенных мячей. Сейчас в его активе 104 гола и 13-е место в исторической таблице. Следующий ориентир – Сергей Бурка (120).

В завершение, по традиции, попробуем проанализировать действия каждого игрока по отдельности.

Терехов (№1). Вышел в старте первого матча, но ранний сейв так и остался единственным. В поединке с Фарерами стал одним из теневых героев – отразил два семиметровых и помешал забить еще один, который попал в каркас. Прекрасно справляется с давлением и подтверждает правильность своего вызова в сборную.

Комок (№55). Легенда сборной и распылять таких вратарей – преступление. Возвращение не было сразу успешным: первый матч – мимо, во втором – соавтор важной победы.

Чудинов (№16). Вышел третьим вратарем в первом матче и немного коснулся мяча. С Фарерами не выходил. Мнение в нашем превью не только не изменилось, но и укрепилось – сейчас в сборной лучшие вратари.

Черкащенко (№53). Правый полусредний в оба матча не попал: 0/1 и 0/3.

Редькин (№19). Не забил в первом тайме с голландцами (0/1). Сырой для больших матчей. Пока его реализация в сборной ниже 50%. Отсутствие более сильных на его позиции позволяет ему попытаться зацепиться за место в основном составе.

Рогозин (№8). Забил Фарерам (1/2), но вместе с Редькиным эффективнее смотрелись бы за спинами топовых Козакевича и Акименко. В рамках честной конкуренции могли бы перенять опыт уже сложившихся звезд европейского уровня. Еще один интересный факт: Даниил сравнялся по количеству забитых голов в сборной со своим отцом Олегом. У обоих по 7 мячей.

Савчук (№9). В первом матче не выходил, во втором появился на несколько атак. Владелец подарочного сертификата для участия в сборной.

Котюк (№4). Несмотря на отсутствие игрового времени за спиной Артеменко, в матче с голландцами заработал семиметровый, сделал важный подбор. С Фарерами появился буквально на несколько мгновений в конце.

Паровинчак (№22). Единственный дебютант сборной. Премьера пришлась на матчи, где нужно давать результат здесь и сейчас. Заменить или даже подменить Денисова в розыгрыше пока не готов. Безусловно, пробовать молодежь необходимо, но через товарищеские турниры и полноценные сборы.

Денисов (№11). Лидер сборной и ее мозг. Как только покидал площадку, сразу возникало недоразумение или незнание, что нужно делать в стационаре. 7/7 в Алмере – огромный плюс, в Вильнюсе сконцентрировался на роли дирижера. По сути, два качественных матча сборной Украины – его рук дело.



Артеменко (№13). Фантастика. Один из тех, чье отсутствие сильно ударило бы по командной силе. Чистое удовольствие от технической и физической готовности. 13/13 + 8/9 – сложно представить оба матча без левого крайнего и лучшего бомбардира первого "окна". Хотя, что представлять – достаточно вспомнить "омоложение" и мартовские матчи с Эстонией. Артеменко – лучший правый вингер всего отборочного "окна" по версии ЕГФ. По нашей, конечно, тоже.



Турченко (№17). 9/12+11/17, 69% реализации. Главная ударная сила и визитная карточка сборной Украины. Максимально высокая оценка за оба матча. Своими руками положил два пункта в копилку сборной Украины в матче с Фарерами.



Близнюк (№7). Дважды выходил в старте: 8/19 и всего 42% реализации за два дня. Соответствует высокой командной скорости, но не всегда принимает правильные решения. Плюс по Илье достаточно сильно прошлись в защите. В Алмере сделал пять потерь – столько же, сколько вся команда в Вильнюсе вместе взятая. Забивает, зарабатывает семиметровые, отдает передачи, но общая эффективность в этом "окне" минусовая. Среди левшей в задней линии – самый сильный и перспективный. Илья на правильном пути, поэтому обязательно ждем в марте не только в общей обойме, но и в старте.



Бурзак (№27). Ключевой исполнитель сборной. В старте дважды начинал в защите, выпуская Денисова и Турченко в атаку. Хотя не все идеально, но Иван – однозначное усиление.



Ильченко (№77). Защита – не самая сильная сторона, но помогла в отсутствие Горыги и Табачника. В атаке – самый сильный линейный сборной. Забивает, зарабатывает семиметровые. Два его гола в ворота фарерцев внесли серьезный вклад в общую победу.



Онуфриенко (№23). Главное открытие двухдневки. ЕГФ почему-то его упорно недооценивает, ошибочно приписывая пару промахов. На самом деле у Александра идеальная реализация – 2/2+5/5 и заработанный для команды семиметровый. Драйв и жажду победы он передал даже через экран.

Бражник. Умело вел и чувствовал игру в матче с Голландией. Едва заметные опоздания с заменами и тайм-аутами не помешали выиграть лобовую встречу с конкурентом. Дал поиграть всем вызванным исполнителям. Справился с главной задачей – набрал два важных балла и, по сути, забронировал Украине место среди участников Евро-2026.



Игорь Грачев, для Чемпиона

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