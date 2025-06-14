Гол на последней секунде: Магдебург вырвал победу над Барселоной в полуфинале Лиги чемпионов

В немецком Кельне на "Lanxess Arena" состоялся первый полуфинал гандбольной Лиги чемпионов сезона-2024/25. За путевку в финал боролись Барселона и Магдебург.

Матч завершился победой Магдебурга со счетом 31:30.

Гандбол – Лига чемпионов-2024/25

14 июня, полуфинал

Барселона – Магдебург 30:31 (18:18, 12:13)

"Блаугранас" лучше начали матч и все время держались в лидерах, но максимальное преимущество достигало лишь трех точных бросков.

Номинальные гости держались в игре во многом лишь благодаря усилиям исландца Омара Магнуссона.

Именно он в середине второго тайма впервые вывел Магдебург вперед – 24:23. Из-за частых удалений, чтобы играть в равных составах, немцы играли без голкипера, за что получили два гола в свои ворота.

Отметим, что автором одного из голов стал вратарь каталонцев Эмиль Нильсен.

Впрочем Магдебург отыгрался. Более того – вырвал победу. "Грюн-роте" имели количественное преимущество в последней минуте игры, чем и воспользовались. Победный гол забил Омар Магнуссона за секунду до сирены.

Барселона – самый титулованный гандбольный клуб мира. Испанцы 12 раз выигрывали Лигу чемпионов, что является рекордным показателем. Еще пять раз они проигрывали финальный поединок.

Магдебург побеждал в самом престижном турнире четыре раза. Команда еще никогда не проигрывала в финалах ЛЧ.

Напомним, в первом полуфинале Фюксе Берлин уверенно одолел французский Нант. Финальный матч состоится завтра, 15 июня. Старт – 19:00 по Киеву.