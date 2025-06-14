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Гол на последней секунде: Магдебург вырвал победу над Барселоной в полуфинале Лиги чемпионов

Руслан Травкін — 14 июня 2025, 21:09
Гол на последней секунде: Магдебург вырвал победу над Барселоной в полуфинале Лиги чемпионов
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В немецком Кельне на "Lanxess Arena" состоялся первый полуфинал гандбольной Лиги чемпионов сезона-2024/25. За путевку в финал боролись Барселона и Магдебург.

Матч завершился победой Магдебурга со счетом 31:30.

Гандбол  Лига чемпионов-2024/25
14 июня, полуфинал

Барселона  Магдебург 30:31 (18:18, 12:13)

"Блаугранас" лучше начали матч и все время держались в лидерах, но максимальное преимущество достигало лишь трех точных бросков.

Номинальные гости держались в игре во многом лишь благодаря усилиям исландца Омара Магнуссона.

Именно он в середине второго тайма впервые вывел Магдебург вперед  24:23. Из-за частых удалений, чтобы играть в равных составах, немцы играли без голкипера, за что получили два гола в свои ворота.

Отметим, что автором одного из голов стал вратарь каталонцев Эмиль Нильсен.

Впрочем Магдебург отыгрался. Более того  вырвал победу. "Грюн-роте" имели количественное преимущество в последней минуте игры, чем и воспользовались. Победный гол забил Омар Магнуссона за секунду до сирены.

Барселона  самый титулованный гандбольный клуб мира. Испанцы 12 раз выигрывали Лигу чемпионов, что является рекордным показателем. Еще пять раз они проигрывали финальный поединок.

Магдебург побеждал в самом престижном турнире четыре раза. Команда еще никогда не проигрывала в финалах ЛЧ.

Напомним, в первом полуфинале Фюксе Берлин уверенно одолел французский Нант. Финальный матч состоится завтра, 15 июня. Старт  19:00 по Киеву.

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