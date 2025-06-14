Доминирующая Барса, "исландский" Магдебург, Фюксе и Гидсель, непредсказуемый Нант: анонс Финала четырех Лиги чемпионов

Уже известны победители футбольной Лиги чемпионов, баскетбольной Евролиги, хоккейного чемпионата мира, в большинстве чемпионатов также день, неделю, а то и несколько недель назад все подошло к завершению.

Напоследок таким приятным деликатесом для настоящих гурманов не мейнстримных видов спорта станет Финал четырех гандбольной Лиги чемпионов.

Событие традиционно – проходит здесь с 2010 года – состоится в немецком городе Кельн на современной "Lanxess Arena", которая во время гандбольных поединков может вмещать 19,500 болельщиков.

В квартет претендентов вошли: Барселона, Магдебург, Нант и Фюксе Берлин. Первые двое побеждали в самом престижном турнире последние два сезона: Барселона пила чемпионское шампанское в прошлом году, Магдебург – два года назад. Остальные коллективы, которые сойдутся в первом полуфинале, также сильны, хоть в своих чемпионатах и составляют, скажем так, "вторую силу", уступая, например, Килю, тому же Магдебургу, или в случае Нанта – ПСЖ и Монпелье.

"Чемпион" решил очертить главных фаворитов, выделить суперзвезд, а также напомнить, как эти клубы дошли до важнейшей части соревнований под названием Лига чемпионов.

Неудержимая Барселона

Барселона в этом квартете выглядит для многих фаворитом. И, конечно, не просто так. Команда не знает преград в испанской Liga ASOBAL. Начиная с сезона-2010/11 "сине-гранатовые" выиграли 15 подряд чемпионских титулов, а с 2013 года без перерыва забирают Кубок и Суперкубок Испании.

Гандболисты Барселоны празднуют очередной чемпионский титул facebook.com/FCBHandbol

Понятно, что были и победы в Лиге чемпионов. Барса в целом 12 раз становилась триумфатором, что является рекордом. С 2010 года – 5 побед. В общем, только дважды не удалось выйти в Ф4.

Возможно, доминация Барселоны продолжалась бы дольше, но достойную конкуренцию каталонцам составил Реал... но не мадридский. Сьюдад-Реал из одноименного города на 63 тысячи населения и на расстоянии 200 км от Мадрида во второй половине 2000-х был сильнейшим клубом мира: 5 титулов чемпиона Испании (2006-2010), победы в Лиге чемпионов (2006, 2008, 2009 и финалы сезона-2004/05 и 2010/11).

Летом 2011 года Сьюдад-Реал переехал в Мадрид и стал частью спортивного клуба Атлетико. Через два года команда была закрыта, хоть она и оставалась достаточно сильной: два "серебра" Liga ASOBAL, финал ЛЧ-2012, две победы в Кубке Испании.

Испанская лига действительно очень сильная. Кроме Барселоны и Сьюдад-Реала, победы в Лиге чемпионов одерживали Сьюдад-Депортива Памплона (2001), Бидаоса Ирун (1995), Сантандер (1994).

Рецепт успеха и главные звезды

С 2021 года "сине-гранатовых" тренирует Карлос Антонио Ортега. Культовый игрок сборной Испании: 507 голов за 144 игры, "бронза" ОИ-2000, "серебро" Евро-1998.

На его плечи выпала сложная работа: заменить Хави Паскуаля, который 12 лет был главным. Его предшественник заложил фундамент и вернул Барселоне статус гегемона Европы.

Ортега до прихода в клуб, за который когда-то играл (1994-2005), получил опыт в Венгрии, Дании, Германии и даже тренировал сборную Японии. Специалист великолепно наладил контакт с игроками – что привело к тому, что команда не сбилась с победного курса на внутренней арене и взяла две ЛЧ.

Лидерами коллектива являются французы: 32-летний Тимоте Н'Гессан, 27-летний Мем Дика и 28-летний Мелвин Ричардсон. Первый выступает на позиции левого полусреднего, а младшие земляки играют правого полусреднего. Исполнители имеют великолепную скорость, идеальный тайминг для принятия решений и хороший бросок.

Мем Дика facebook.com/FCBHandbol

Для Мелвина это последний сезон в клубе. Еще летом прошлого года он подписал контракт с польской Орлен Висла из города Плоцк, которая в последние годы вливает солидные средства для усиления. Например, в 2021 году из той же Барселоны подписали Абеля Сердио, а в 2023 году звезду сборной Словении Миху Зарабеца, который с Килем выигрывал Лигу чемпионов-2020.

Дика присоединился к каталонцам еще в 19-летнем возрасте. И с каждым годом его роль только увеличивалась. Вместе с Дика к коллективу в 2016 году присоединился и Н'Гессан. В 2021 году Мем (29 голов за 8 матчей), Мелвин (11 голов, 8 матчей) и Тимоте (8 голов, 8 матчей) помогли сборной Франции выиграть Олимпиаду.

В апреле к клубу присоединился еще один ключевой исполнитель "Ле Бле" на Играх в Токио вратарь Венсан Жерар. 38-летний голкипер после ОИ-2024 ушел на пенсию, но Гонсало Перес Де Варгас получил травму. Ради Барселоны можно и возобновить карьеру после 6-месячной паузы.

Все равно основным будет еще один Олимпийский чемпион датчанин Эмиль Нильсен. Во время Олимпиады-2024 умер его папа, поэтому наставник датчан применял ротацию. В январе Эмиль был безапелляционным №1 в своей сборной во время триумфального чемпионата мира. Именно 28-летнего Нильсена и выбрали лучшим вратарем ЧМ-2025.

Кроме француза Ричардсона, покинет Барселону и левый вингер Айтор Ариньо. 32-летний Айтор пришел в систему клуба еще в 2004 году. За первую команду дебютировал через 10 лет. В январе этого года Ариньо подписал контракт с Фюксе Берлин, с которым Барселона сможет сойтись в финале.

Айтор Ариньо прощается с болельщиками facebook.com/FCBHandbol

Молодой звездой является Петар Цикуша. Да, фамилия и имя у него балканское, но он является испанцем. В конце апреля "сине-гранатовые" договорились с 19-летним игроком о новом контракте на четыре года. И сделано это не зря.

Плеймейкер дебютировал за первую команду еще в 2023 году. Год назад помог сборной Испании выиграть Евро среди команд U-20, получив награду MVP чемпионата.

Путь к Финалу четырех

Барселона попала в группу B. И как показал сезон, эта группа была сильнее: из нее в Финал четырех также вышли Магдебург и Нант, а в 1/4 финала испанцам серьезные проблемы доставил венгерский Сегед.

Кроме этого, также можно выделить и чемпиона Дании Ольбог (прошлогодний финалист), и польский Кельце (финалист ЛЧ 2022 и 2023 годов).

Каталонцы одержали десять побед, но практически в каждом из поединков была интрига. Да и в целом, разница голов по итогам группового этапа лишь подтверждает, что в октете каждый мог дать бой сопернику.

Первое и второе место дают путевку в 1/4 напрямую. Там судьба свела гандбольного гранда с клубом Сегед. Венгры дали бой Барселоне на групповом этапе: 29:29 дома, и минимальное поражение на "Палау Блауграна" со счетом 30:31.

Доказали свою силу гандболисты Сегеда и в матчах плей-офф, выбив из борьбы ПСЖ. Парижане, кстати, похожи на Барселону в своей лиге – 11 титулов подряд.

Интрига до последних секунд, напряженная борьба, но Сегед в шестой раз в своей истории остановился на стадии четвертьфинала, так и не сумев добыть дебютную путевку в Final Four – 56:54 по сумме двух встреч в пользу фаворита.

Довольно неудачно себя проявил в домашней игре Эмиль Нильсен, который из 24 бросков отразил лишь 4 (16,7% сейвов), что вынудило тренерский штаб выпустить на конец игры более опытного Жерара.

"Скандинавский" Магдебург

В XXI веке в немецкой лиге доминировал Киль. Этот клуб завоевал 15 титулов. Были случаи, когда успешно с ним боролись Гамбург, Фленсбург, Рейн-Некар Левен (Мангейм). Последние годы эту роль взяли на себя Магдебург и Фюксе Берлин. О "лисах"– немного позже.

Хоть Барселона практически не пропускает главное событие Лиги чемпионов, а также в самом престижном турнире блистали и другие представители Испании, именно Бундеслига – сильнейший дивизион рейтинга коэффициентов EHF.

Европейская лига ЕГФ (второй по силе клубный турнир), куда попадают вторые, третьи, а иногда и низшие позиции топовых чемпионатов, а также чемпионы из менее престижных лиг: это зона царствования представителей Бундеслиги.

Начиная с сезона-1996/97, еще когда турнир назывался Кубок ЕГФ, лишь трижды победителем становился не немецкий клуб. И лишь в сезоне-2013/14 в финале сошлись команды из других стран – Сегед обыграл Монпелье. Перед этим не немецким финалом было противостояние Гранольерса (Испания) и... донецкого Шахтер-Академия в 1996 году.

Такое лирическое отступление сделано для того, чтобы показать настолько в целом высокая конкуренция в немецком первенстве.

Атмосфера на домашних матчах Магдебурга facebook.com/SCMagdeburg

Поэтому три чемпионских титула Магдебурга (2001, 2023, 2024) пусть вас не удивляют. Конечно, не стоит забывать, что с 1949 по 1990 "грюн-роте" и не могли бороться за "золото", ведь играли в чемпионате ГДР. Конечно, там была доминация, что подтверждается и победами в Лиге чемпионов (1978, 1981, а уже в составе ФРГ были титулы в 2002 и 2023 годах) и Кубке Обладателей Кубков ЕГФ (1977, 1979).

Сейчас в составе клуба 5 шведов, 2 норвежца и 2 исландца. Такой себе "скандинавский набор". Лидером среди них является представитель островной страны Гисли Кристианссон. Плеймейкер прекрасно провел сезон-2022/23, завоевав MVP чемпионата Германии и получил подобное звание Финала четырех Евролиги.

Гисли Кристианссон facebook.com/SCMagdeburg

25-летний исландец мог стать и футболистом. Он играл за сборную своей страны на юношеских Олимпийских играх 2014 года. Исландцы довольно сенсационно стали бронзовым призером турнира. Еще один интересный факт о суперзвезде Магдебурга: его мама Торгердур Катрин Гуннарсдоттир – Министр иностранных дел Исландии. В начале 2025 года она была в Киеве.

Торгердур Катрин Гуннарсдоттир и Андрей Сибига mfa.gov.ua

Правда, выступление самого Гисли в Финале четырех под вопросом. Он пропустил последние две игры Магдебурга в немецкой лиге из-за травмы плеча.

"Пока что решено обойтись без хирургического вмешательства. Кристианссон будет лечиться консервативно. Затем посмотрим, как пойдет восстановление" , – говорил 10 июня наставник Магдебурга Беннет Вигерт.

Другим ключевым исполнителем в ростере является Омар Магнуссон, земляк Гисли. 28-летний правый полусредний был MVP Бундеслиги-2021/22, а в этом сезоне забил 243 гола за 46 матчей, что делает его лучшим бомбардиром команды.

Путь к Финалу четырех

Как уже писалось выше, Магдебург был одним из соперников Барселоны в очень серьезной компании. Завоевать прямую путевку в 1/4 финала не удалось, но предыдущий раунд плей-офф доказал, что немецкий гранд - это серьезная сила. На этой стадии немцы разобрались с бухарестским Динамо (30:26 и 35:29). Напомним, что за румынский топклуб выступает украинец Андрея Акименко, который за две встречи сумел 9 раз отправить мяч в сетку ворот оппонентов.

Перед выходом в квартет сильнейших "грюн-роте" отыграли два триллера с венгерским Веспремом – ничья дома 26:26 и выездная победа со счетом 27:26.

Веспрем в своем октете одержал 12 побед в 14 матчах. Это лишь подтверждает, что группа Магдебурга была сильнее.

Опыт и талантливые французы. Нант – "темная лошадка"

В первых абзацах мы отмечали, что этот клуб не на первых ролях во Франции. Да и вообще, к группе лидеров он присоединился лишь в начале 2010-х, хотя был основан еще в 1953 году.

Клуб сумел привлечь к формированию бюджета несколько приличных французских компаний, получил поддержку местных властей, что позволило приглашать качественных легионеров. Ряд талантов выпустила и академия.

Да, команда все еще не имеет чемпионского титула, но в 2018 году могла стать победителем Лиги чемпионов. "Le H" в финале проиграли Монпелье, а перед тем в полуфинале обыграли ПСЖ.

Интересно, что с 2016 по 2020 год французы трижды оказывались в одной группе ЛЧ с запорожским Мотором. Украинский гранд становился для них настоящим криптонитом – 0 побед, 2 ничьи и 4 раза запорожские игроки уходили с паркета радостными, ведь побеждали.

Лидером коллектива в этом сезоне стал левый защитник Тибо Брие. 26-летний гандболист пришел в Нант еще в 2019 году, но в этом году сиял, что позволило ему стать MVP чемпионата Франции.

На ведущих ролях – разыгрывающий Эмерик Минн и 40-летний испанец Валеро Ривера. Левый вингер выступает за французский клуб с 2010 года. Правда, в 2016 году возвращался на два сезона в родную Барселону. Он признавался лучшим игроком французской лиги еще в далеком 2012 году.

Ворота защищает 36-летний хорват Иван Пешич. В нынешней ЛЧ он на групповом этапе дважды получал звание автора лучшего сейва тура, а по итогам четвертьфиналов попал в символическую сборную этой стадии.

🛑 𝗧𝗢𝗣 𝟱 𝗦𝗔𝗩𝗘𝗦 – Round 14 🛑 #ehfcl #CLM #handball



1️⃣ Ivan Pesic (HBC Nantes)

2️⃣ Roland Mikler (OTP Bank-Pick Szeged)

3️⃣ Andreas Palicka (PSG Handball)

4️⃣ Dejan Milosavljev (Füchse Berlin)

5️⃣ Sergey Hernandez (SC Magdeburg)



Which save left you speechless? 🤯👇 pic.twitter.com/uKODRxkTnu — EHF Champions League (@ehfcl) March 7, 2025

В целом Пешич имеет 32,7% процента отраженных бросков, что позволяет занимать третье место по этому показателю среди всех вратарей турнира.

Путь к Финалу четырех

Помочь Нанту финишировать высоко на групповом этапе родные стены – 5 побед и 2 ничьи. На выезде был лишь один успешный матч. Причем обыграли Магдебург, тогда как главным аутсайдерам – норвежскому Кольстаду и РК Загреб – уступили.

В матчах на вылет дома также были победы над Вислой Плоцк и Спортингом.

Абсолютное неумение играть при чужих трибунах подтверждают выступления в Liqui Moly Starligue. При родных болельщиках на "Palais des Sports de Beaulieu" удалось одержать 15 побед из 15 возможных. На выезде дела обстоят значительно хуже: 10 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

Учитывая, что матчи Финала четырех будут играться в Кельне, это сильно подрывает шансы самобытного коллектива на титул.

Согласитесь, замечательная бы была история, если бы победу в самых престижных соревнованиях одержал клуб, который не выигрывал чемпионство своей страны.

Фюксе Берлин и главная звезда гандбола Матиас Гидсель

Этот немецкий клуб имеет похожий путь с Нантом. Они также могли стать победителем Лиги чемпионов, не имея титула чемпиона своей страны, но неделю назад наконец получили исторический триумф в чемпионате страны.

Долгое время это был просто клуб, который ближе к аутсайдерам, чем к топам. Что говорить, если XXI век "лисы" встретили в ранге команды Бундеслиги 2. Вернуться в элиту удалось в 2007 году. Именно в этот период произошла реорганизация. Клуб сменил название и вместо Рейникендофер Фюксе начал именоваться Фюксе Берлин.

И постепенно начался подъем. В 2014 году удалось добыть Кубок Германии. Трижды (2015, 2018 и 2023) становились лучшими в Европейской лиге ЕГФ.

Настоящей звездой является Матиас Гидсель. Он на передовых ролях не только на клубном уровне, но и международном. Датчанин помог своей сборной стать чемпионом мира и вполне заслуженно получил награду Лучший игрок 2024 года по версии IHF. Руководство клуба еще в середине сезона поняло, что такого гандболиста терять не стоит – стороны пролонгировали сотрудничество до лета 2029 года.

В этой Лиге чемпионов правый полусредний забил 126 голов за 17 поединков. Он уступил в гонке бомбардиров только Марио Шоштаричу. Но надо отметить, что, вероятно, обойдет его, ведь сейчас Шоштарич имеет 130 голов и не сможет улучшить свой показатель – Сегед словенца выбыл из соревнований.

Вызов Гидселю может бросить его напарник и по сборной, и по клубу – Лассе Андерссон, который отличился 107 раз за 15 выходов на площадку.

Среди немцев стоит выделить опытного Фабиана Виеде, который к "лисам" присоединился еще в 2009 году, а также 22-летнего Нильса Лихтляйна. Он был лидером молодежной сборной на триумфальном мировом первенстве 2023 года. Нильс тогда стал самым ценным игроком. В этой Лиге чемпионов талант отдал 45 результативных передач – это седьмой результат среди всех гандболистов.

Берлинцы имеют на позиции центрфорвардов (звучит круто, но задачи в гандболе немного другие, чем в футболе) шведа Макса Даржа и серба Мияйло Марсенича – "разрывать" оборону, работать спиной к воротам соперника и ставить заслоны для полусредних они умеют еще как. Гидсель и Андерссон должны быть обязаны именно им за львиное количество своих голов.

Путь к Финалу четырех

Первое место в группе А достаточно уверенно взял Веспрем, а вот за второе место была невероятная борьба, где в "закрутке" на три команды лучшим стал лиссабонский Спортинг.

Впрочем, именно немецкий коллектив пробился в Финал четырех. В нокаут-раунде удалось выбить польский Кельце, а затем еще увереннее прошли датский Ольборг.

Расписание Финала четырех гандбольной Лиги чемпионов-2024/25

14 июня, полуфиналы

№1. 16:00 Фюксе Берлин – Нант

– Нант №2. 19:00 Барселона – Магдебург

15 июня

16:00 неудачник пары №1 – неудачник пары №2 сойдутся в поединке за третье место.

19:00 победитель пары №1 – победитель пары №2 определят чемпиона турнира.

Прогноз "Чемпиона"

В первом полуфинале однозначным фаворитом является германский клуб. Пара №2 более непредсказуема. На групповом этапе команды обменялись победами. В сезоне-2023/24 коллективы также были в одной группе и выиграли дуэли на собственном паркете. Вероятно, Гисли Кристианссон не сможет помочь германскому гранду, поэтому предпочтение отдадим "блаугранас".

В прошлом году Магдебург проиграл и полуфинал, и матч за третье место. Все-таки в этом году "бронза" будет их.

В финале действующий чемпион, по нашему мнению, не сможет сдержать Гидселя и других "лис". Исторический сезон Фюксе станет еще более историческим – клуб из столицы Германии выиграет Лигу чемпионов-2025.