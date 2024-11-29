Женская сборная Украины проиграла Германии в 1 туре на ЧЕ-2024 по гандболу
ФГУ
Женская сборная Украины проиграла Германии в первом матче на чемпионате Европы по гандболу.
Встреча завершилась со счётом 17:30.
Это уже третье поражение украинок от немок в рамках цикла Евро-2024.
"Сине-желтые" занимают последнюю строчку в турнирной таблице после первого тура. В параллельном матче нашей группы сборная Исландии проиграла Нидерландам.
Чемпионат Европы-2024 по гандболу
Женщины, 1-й тур
Украина – Германия 17:30 (9:15)
Следующий матч наша команда сыграет против Исландии. Встреча состоится 1 декабря в 21.30.
Сборная Украины вернулась в европейскую гандбольную элиту через 10 лет и четыре чемпионата. После Евро-2014 наша команда пропустила турниры 2016, 2018, 2020 и 2022 годов.