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Женская сборная Украины проиграла Германии в 1 туре на ЧЕ-2024 по гандболу

Олексій Мурзак — 29 ноября 2024, 23:31
Женская сборная Украины проиграла Германии в 1 туре на ЧЕ-2024 по гандболу
ФГУ

Женская сборная Украины проиграла Германии в первом матче на чемпионате Европы по гандболу.

Встреча завершилась со счётом 17:30.

Это уже третье поражение украинок от немок в рамках цикла Евро-2024.

"Сине-желтые" занимают последнюю строчку в турнирной таблице после первого тура. В параллельном матче нашей группы сборная Исландии проиграла Нидерландам.

Чемпионат Европы-2024 по гандболу
Женщины, 1-й тур

Украина – Германия 17:30 (9:15)

Следующий матч наша команда сыграет против Исландии. Встреча состоится 1 декабря в 21.30.

Сборная Украины вернулась в европейскую гандбольную элиту через 10 лет и четыре чемпионата. После Евро-2014 наша команда пропустила турниры 2016, 2018, 2020 и 2022 годов.

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