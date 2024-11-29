Сборная Украины на Евро по гандболу: возвращение спустя 10 лет

В пятницу, 29 ноября, женская сборная Украины по гандболу проведет первый матч на чемпионате Европы 2024. Первым соперником украинок будет сборная Германии, также наша команда проведет на первом групповом этапе матчи со сборными Нидерландов и Исландии.

Сборная Украины вернулась в европейскую гандбольную элиту спустя 10 лет и четыре чемпионата. После Евро-2014 наша команда пропустила турниры 2016, 2018, 2020 и 2022 годов. И вот, обновленная команда врывается на Евро.

Второй большой турнир подряд

Сборная Украины начала возвращение в компанию сильнейших в 2023-м, когда попала на чемпионат мира. До этого, украинский женский гандбол находился в глубоком кризисе долгие годы. Как уже было отмечено, в 2014-м команда последний раз выступала на Евро, а на чемпионате мира – в 2009-м. При этом, в гандболе европейские и мировые первенства чередуются, проводятся раз в два года: по четным Евро, по нечетным ЧМ.

При этом, возвращение команды на чемпионат мира нельзя назвать успешным. Да, украинки вышли в основной раунд, но выиграли на турнире лишь один матч (у сборной Казахстана – 37:24), заняв итоговое 21-е место. Стоит отметить, что это было худшее выступление в истории сборной Украины в финальных турнирах. Ранее команда 7 раз выступала на мировом первенстве, и только на ЧМ-2001, также как и сейчас, выиграла только одну игру.

Что касается чемпионатов Европы, то для команды это будет 12-й турнир в истории. При этом Евро Украина не пропускала с 1994-го года по 2014-й, участвуя во всех турнирах в период Независимости. Но, с середины "десятых" годов начался кризис, который, собственно, продолжается до сих пор. Пусть команда и попала на второй крупный турнир подряд.

Трудности в квалификации

Попадание на нынешний Евро стало возможно благодаря 2-му месту в группе с командами Германии, Словакии и Израиля в отборочном турнире. По регламенту квалификации, в финальный турнир выходили 20 команд. По 2 лучшие из каждой из 8 групп, и 4 лучшие 3-и команды. Без отбора на Евро попали хозяева – Австрия, Венгрия и Швейцария, а также чемпион Евро-2022 сборная Норвегии.

В нашей группе в отборочном турнире был явный фаворит, в лице команды Германии, выигравший все 6 матчей. У сборной Украины немки выиграли в Вецларе 31:24 и в Гейдельберге – 43:21. Игра в немецком Гейдельберге считалась номинально домашней для украинок.

Впрочем, в остальных играх у нашей команды почти не было проблем. Два раза команда Юрия Чижова обыграла сборную Израиля – 28:27 и 32:28. При этом обе игры прошли в нейтральном для обеих команд словацком городе Шаля. А у команды Словакии украинки выиграли в польском Мелеце (25:20), и сыграли вничью в решающем матче в Шаля – 25:25.

Любопытно, что результат решающего матча устроил обе команды. Сборные Украины (2-е место в итоговой турнирной таблице) и Словакии (3) попали в финальную часть гандбольного Евро.

В неоптимальном составе

Говоря о составе, прежде всего, стоит отметить, что в нашей команде будут присутствовать пять самых результативных игроков квалификации к Евро. Это Тамара Смбатян (6 игр / 23 гола), Лилия Горильская (4 / 19), Карина Соскида (4 / 14), Валерия Нестеренко (4/11), Андрияна Науменко (6/10) и Диана Дмитришин (2/10).

Но, к сожалению, есть и потери. Получила травму в игре Европейского кубка и не сыграет в национальной сборной Милана Шукаль. Также из-за травмы не сыграет Евгения Левченко. Наконец, продолжает восстановление и не будет играть Надежда Пойманова. Есть травма и у Анастасии Ткач, однако тренерский штаб рассчитывает на ее восстановление. Игрок Галичанки – в списке команды на Евро. Всего в составе сборной Украины 18 игроков. При этом есть возможность для пополнения и замен – из числа гандболисток, которые входят в расширенную заявку. Согласно регламенту, на каждую игру Евро можно заявлять до 16 игроков.

Среди наиболее опытных игроков команды, разумеется, Тамара Смбатян, которая также была в составе и участвовала в играх прошлого Евро для сборной Украины, в 2014-м году.

Вместе с тем, в команде 6 дебютанток, которые принимали участие в контрольных матчах, но еще не выступали в официальных играх – Мария Поляк, Нетели Миниссале, Любовь Росоха, София Безрукова, Ольга Макаренко и Анастасия Ткач. Еще два игрока – Валерия Нестеренко и Ванесса Лакатош – дебютировали на официальном уровне только в нынешнем 2024 году.

Основу же команды составляют 9 игроков, которые выступали на чемпионате мира 2023: Юдит Балог, Виктория Салтанюк, Карина Соскида, Ирина Прокопьяк, Андрияна Науменко, Тамара Смбатян, Екатерина Козак, Ирина Компаниец и Карина Колодюк.

Пройти в основной этап

По регламенту соревнований, на групповом этапе 24 сборные разделены на 6 групп по 4 команды. По итогам группового турнира по 2 лучшие команды каждой группы пройдут в основной раунд, где сформируют две шестерки. И главная задача для нашей команды сейчас состоит в том, чтобы просто пройти во второй раунд. Однако, сделать это будет чрезвычайно сложно. Ведь и команда Нидерландов, и сборные Германии с Исландией находятся выше в рейтинге. А немки дважды разгромили нашу команду в квалификации к нынешнему Евро…

Тем не менее, Олимпиахалле в Инсбруке (Австрия) может стать счастливым для нашей сборной. А тренер команды Андрей Мельник выделяет главное преимущество команды:

"На данный момент очень нравится, психологическое состояние команды, какой у девушек настрой, их подход и подготовка. Хорошие условия, погода, горы – это тоже, мне кажется, дает много позитива для настроения девушек.

Пересматривая видео (матчей сборной Германии) мы рассматривали игру немок в защите. И у нас был диалог спортсменок и тренеров, дискуссия, где мы обсуждали слабые и сильные стороны соперника. Все высказалась и мы пришли к определенным выводам, увидели, что мы могли бы использовать и что будет важным в игре. Нам нужно обязательно успеть вернуться назад. Они очень хорошо бегут, играют быстрый центр. Также необходимо справиться с нашим мандражом, чтобы его не было, более рационально и спокойно подойти к игре.

handball.org.ua

Можете быть точно уверены, что физическая форма сборной команды Украины очень хорошая. Одно из направлений, над которым мы работаем, это – психология. Мы не должны уступить в этом компоненте".

"Бороться до конца, за каждый мяч"

В свою очередь, линейная сборной Украины Андрияна Науменко отмечает:

"В отборочном турнире была моя первая игра с Германией. Было очень волнительно. Были и хорошие воспоминания, и не очень хорошие. В частности, был мой первый гол за сборную Украины. Сборная Германии очень сильная физически, они хорошо бегут, они жесткие, сильные в защите. Я думаю, нам нужно бороться до конца за каждый мяч, не сдаваться. Будет тяжело, это правда. Это сильный соперник, который выступал также на Олимпиаде. Я думаю, это будет хороший опыт и надо бороться до конца.

У нас прошли сборы, было по две тренировки в день. Я думаю, физически мы в хорошем состоянии. К сожалению, выпало несколько игроков, такие как Милана Шукаль, Женя Когуч и Женя Левченко, но я думаю, в целом у нас сборная неплохая, молодая, есть много дебютанток. И морально, и физически мы в хорошем состоянии".

Букмекеры не верят в Украину

Аналитики букмекерских контор скептически относятся к шансам сборной Украины на этом турнире. Победа нашей команды в матче против Германии оценивается коэффициентом 20 к 1. В то же время, шансы сборной Германии оцениваются в 1,01 к 1, а ничья – в 28 к 1.

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Гораздо выше котируются наши шансы в матче с Исландией – 2,89, против 1,65 на победу соперниц и 8,30 на ничью. На матч Украина – Нидерланды ставок еще нет.

А вот на победу в турнире на сборную Украины можно поставить с фантастическим коэффициентом 500 к 1. Наша команда находится в группе из 7 сборных с самым низким коэффициентом. Фаворитами являются Франция (2,40), Норвегия (2,75) и Дания (7,00).

Кстати у сборной Исландии также самый низкий коэффициент на победу в турнире (500) и украинки вполне могут побороться с этими соперницами за 3-е место в группе и выход в основной раунд турнира.

Где смотреть?

В Украине матчи Евро-2024 покажет телеканал Sport 1.

Состав сборной Украины

Главный тренер женской сборной Украины по гандболу Борис Чижов выбрал следующих игроков:

Вратари: Юдит Балог (Вашаш, Венгрия), Виктория Салтанюк (Кобежицы, Польша), Мария Поляк (Галичанка).

Полевые игроки: Любовь Росоха (Гайдунанаш, Венгрия), Карина Соскида (Ювента, Словакия), Ванесса Лакатош, Ирина Прокопьяк (обе – Галичанка), Ольга Макаренко (Спартак), Андрияна Науменко (Залеу, Румыния), Тамара Смбатян (Альба Фезервар, Венгрия), Екатерина Козак (Галичанка), София Безрукова (Кинжварт, Чехия), Анастасия Ткач (Галичанка), Ирина Компаниец (Ювента, Словакия), Валерия Нестеренко, Карина Колодюк (обе – Карпаты), Лилия Горильская (Будаерш, Венгрия), Нетели Миниссале (Спартак).

Матчи сборной Украины

Федерация гандбола Украины

29 ноября | 21:30 (время киевское) | Украина – Германия

1 декабря | 21:30 | Исландия – Украина

3 декабря | 19:00 | Украина – Нидерланды