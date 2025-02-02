Четвертый раз подряд: сборная Дании – чемпион мира по гандболу
Сборная Дании выиграла чемпионат мира по гандболу.
Команда в решающей игре одолела Хорватию со счетом 32:16.
Отметим, что датчане были безоговорочным фаворитом, поскольку выиграли предыдущие три мировых первенства, а прошлым летом завоевали золото Олимпийских игр.
Постепенно они начали доказывать свой статус, постоянно держа хорватов на расстоянии 3-5 голов. В середине второго тайма счет стал 24:14.
Хорваты, которые уже имели опыт невероятного возвращения в игру на этом ЧМ, сдаваться не собирались, однако на этот раз и расстояние до соперника было больше, и оппонент сильнее, чем команда Венгрии.
Страна мира по гандболу-2025
Напомним, сегодня также прошел поединок за третье место. Французы удержали победу над Португалией благодаря чудесному сейву плечом от своего голкипера.