Четвертый раз подряд: сборная Дании – чемпион мира по гандболу

Сборная Дании выиграла чемпионат мира по гандболу.

Команда в решающей игре одолела Хорватию со счетом 32:16.

Отметим, что датчане были безоговорочным фаворитом, поскольку выиграли предыдущие три мировых первенства, а прошлым летом завоевали золото Олимпийских игр.

Постепенно они начали доказывать свой статус, постоянно держа хорватов на расстоянии 3-5 голов. В середине второго тайма счет стал 24:14.

Хорваты, которые уже имели опыт невероятного возвращения в игру на этом ЧМ, сдаваться не собирались, однако на этот раз и расстояние до соперника было больше, и оппонент сильнее, чем команда Венгрии.

WE LIVE IN THE 𝐃𝐄𝐍𝐌𝐀𝐑𝐊 𝐄𝐑𝐀 🏆🇩🇰 Denmark defeat Croatia and stay on top of the world, where they've been since 2019 🤩 𝐔𝐧𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝.#inspiredbyhandball #CRODENNOR2025 pic.twitter.com/4zS1atxHNH — International Handball Federation (@ihfhandball) February 2, 2025

Чемпионат мира по гандболу-2025

Финал, 2 февраля

Страна мира по гандболу-2025