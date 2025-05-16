Верняев вернулся в заявку сборной Украины на чемпионат Европы

Сборная Украины по спортивной гимнастике внесла изменение в заявку команды на чемпионат Европы-2025 в Лейпциге.

Об этом говорится в приказе Минспорта.

Олимпийский чемпион 2016 года Олег Верняев вошел в основной список национальной команды, хотя перед этим находился в резервном.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2025

Назар Чепурной

Олег Верняев

Владислав Грико

Стасис Бутримас

Дмитрий Прудко

Егор Перепелкин

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике состоится 26-31 мая в немецком Лейпциге.

Напомним, 6 мая стало известно, что Федерация гимнастики Украины решила не отправлять Сартинского на чемпионат Европы, где должны были бы выступать украинские гимнасты.

Однако спортсмены возмутились таким решением ФГУ и объявили, что они будут бойкотировать соревнования, обвинив в этом вице-президента Федерации Стеллу Захарову, которая "системно разрушает мужскую гимнастику Украины изнутри".

Сам Сартинский считает, что его отстранили от чемпионата Европы, потому что он не поддается влиянию со стороны Федерации. Ранее УФГ осудила намерения сборной Украины бойкотировать чемпионат Европы.

А Захарова в эксклюзивном комментарии Чемпиону сообщила, кто является инициатором бойкота сборной Украины. Она обвинила именно Верняева.