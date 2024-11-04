Это предательство спорта и тех, кто посвятил ему свою жизнь: Верняев высказался о скандале вокруг чемпионата Украины

Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев считает, что чемпионат Украины по спортивной гимнастике, организованный Стеллой Захаровой, – это предательство спорта.

Выдающийся гимнаст высказался на тему скандального турнира в своем Instagram.

"ЧУ был превращен в шоу одного человека. Огромные деньги в войну (по данным журналистских расследований на мероприятие было потрачено более 6 миллионов гривен) тратятся не на развитие спорта, не на обустройство залов, а на самопиар организатора. У нас есть олимпийские чемпионы, призеры олимпиад, чемпионатов мира и Европы, но о них – ни слова! О "безопасности" вообще нечего говорить: снаряды падали прямо на помосте во время работы спортсменов. Спортсмену сказала организатор: "Ну, ничего, жив же?". И это останется без последствий? Здоровье и развитие спортсменов никого не тревожит. Это не просто ошибка – это предательство спорта и тех, кто посвятил ему свою жизнь», – написал Верняев.

Кроме того Олег заявил, что молодые спортсмены становятся жертвами двойных стандартов и несправедливого отношения со стороны Захаровой.

"А еще ультиматумы вместо поддержки спортсменов. Вице-президент УФГ ставит препятствия молодым спортсменам, отказывая им в выезде на соревнование за границу, разрешение дается только по личным симпатиям. Талантливых ребят лишают возможности получить опыт ради чужих амбиций. Мне лично отказали в выезде с тренером, был нужен на собрании. В ответ: "Ты сам справишься". Каждый, кто причастен к спортивной гимнастике, не может оставаться в стороне. Если мы это не сделаем сейчас, не предоставим этому еще большую огласку, то спортивная гимнастика в нашей стране не будет иметь даже маленького шанса на развитие. Нужно создать здоровую среду для развития и популяризации спортивной гимнастики, где любому, кто любит наш вид спорта, найдется место", - подчеркнул Верняев.

Напомним, по данным расследования Tribuna.com, на организацию чемпионата Украины было израсходовано более 8,5 миллионов гривен , 6,6 млн из которых получила малоизвестная компания "Киев медиа продакшн". Владелец этой компании, 23-летняя Валерия Гуторко, отмылась предоставлять комментарии на тему скандального турнира.

После продолжительного молчания Стелла Захарова отреагировала на журналистское расследование . Функционер призвала "вспомнить свои грехи перед тем, как судить чужие".