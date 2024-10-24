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"Главное не выйти на себя". Укрспортобеспечение решило расследовать скандальный чемпионат по гимнастике, контракты на организацию которого сами и заключали

Руслан Травкін — 24 октября, 15:52
Главное не выйти на себя. Укрспортобеспечение решило расследовать скандальный чемпионат по гимнастике, контракты на организацию которого сами и заключали
facebook.com/stella.zakharova/photos

Управление "Укрспортобеспечения", которое подчиняется Министерству молодежи и спорта, объявило о создании рабочей группы с целью проверки фактов, опубликованных СМИ об организации чемпионата Украины по спортивной гимнастике.

Соответствующее заявление появилось на Facebook-странице организации.

Рабочая группа должна провести проверку информации от СМИ, а затем предоставить аналитическую справку и передать ее начальнику "Укрспортобеспечения".

Напомним, журналистам удалось обнаружить, что 6,6 млн гривен на проведение чемпионата Украины в этом виде спорта получила компания "Киев медиа продакшн", владельцем которой является 23-летняя Валерия Гуторка.

Все соглашения были заключены без конкурса, поскольку для проведения соревнований, включенных в календарный план спортивных мероприятий, разрешено подписывать прямые договоры. Фирма Валерии Гуторки, которая была основана в конце 2021 года, получила примерно 6,65 млн гривен, хотя эти заказы стали первыми для нее.

Гуторка сейчас уже не проживает в Украине, а по запросу журналистов отказалась говорить о соглашениях с "Укрспортобеспечением".

Организацией также занималась Стелла Захарова, вице-президент Украинской федерации гимнастики, однако олимпийская чемпионка обвинила журналистов в провокации.

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