Чепурной завоевал золото Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинские гимнасты Назар Чепурный и Диана Лобок завоевали медали Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.

Чепурный в опорном прыжке набрал 14.383 балла, что позволила ему опередить ближайшего соперника на 0.283. Именно в этом виде программы украинец завоевал бронзу чемпионата Европы-2024.

Также Назар добыл серебро на параллельных брусьях. Для победы ему не хватило 0.033 балла.

15-летняя Лобок стала второй на бревне (13.033 балла). Для украинки данная награда стала первой на международном уровне.

Накануне первые медали для Украины завоевали Олег Верняев и Елизавета Губарева.