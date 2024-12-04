Тренер Ковтуна дала комментарий по поводу слухов об изменении спортивного гражданства спортсменом

Тренер Ильи Ковтуна Ирина Горбачева подтвердила, что гимнаст может сменить спортивное гражданство и выступать под флагом Хорватии.

Об этом она сказала в комментарии для Суспильне Спорт.

"Мысли есть, мы общались об этом с президентом федерации, главным тренером. Мысли есть, до этого мы шли не один день, а на протяжении последних лет. Мы думаем об этом, но все будет решено и окончательно сказано позже. Надо все взвесить и согласовать", – сказала тренер.

Напомним, ранее была информация, что серебряный призер Олимпиады-2024 может взять спортивное гражданство Хорватии, поскольку в последние годы тренируется и проживает там.

Отметим, что Горбачева в предварительном комментарии говорила, что до конца года ситуация с изменением гражданства станет известно окончательно .