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Ковтун вместе с тренером думают над сменой спортивного гражданства

Олексій Погорелов — 4 декабря 2024, 10:17
Ковтун вместе с тренером думают над сменой спортивного гражданства
Ілля Ковтун
Getty Images

Серебряный призер Олимпиады-2024 по спортивной гимнастике Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева рассматривают вариант со сменой спортивного гражданства.

Эту информацию сообщает Tribuna.com.

Согласно источнику, они могут получить гражданство Хорватии, за которую 21-летний гимнаст в будущем будет выступать. А окончательное решение по смене гражданства они примут до конца этого года.

Стоит отметить, что в течение всего года Ковтун и Горбачева готовились к парижским Олимпийским играм именно в Хорватии. После Олимпиады Илья не вернулся в Украину.

Напомним, что несколькими днями ранее о завершении карьеры объявил Игорь Радивилов, который вместе с Ильей Ковтуном представлял Украину на Олимпиаде-2024.

Чуть позже 32-летний спортсмен дал свой первый комментарий по этому поводу.

Спортивна гімнастика Ілля Ковтун

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