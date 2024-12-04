Ковтун вместе с тренером думают над сменой спортивного гражданства

Серебряный призер Олимпиады-2024 по спортивной гимнастике Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева рассматривают вариант со сменой спортивного гражданства.

Эту информацию сообщает Tribuna.com.

Согласно источнику, они могут получить гражданство Хорватии, за которую 21-летний гимнаст в будущем будет выступать. А окончательное решение по смене гражданства они примут до конца этого года.

Стоит отметить, что в течение всего года Ковтун и Горбачева готовились к парижским Олимпийским играм именно в Хорватии. После Олимпиады Илья не вернулся в Украину.

Напомним, что несколькими днями ранее о завершении карьеры объявил Игорь Радивилов, который вместе с Ильей Ковтуном представлял Украину на Олимпиаде-2024.

Чуть позже 32-летний спортсмен дал свой первый комментарий по этому поводу.