Россия возвращается на международные соревнования по гимнастике

Федерация гимнастики России решила отказаться от бойкота международных соревнований и вернула своих спортсменов и судей к ряду турниров.

Об этом сообщила пресс-служба федерации гимнастики РФ.

Там уже подтвердили участие спортсменов на этапах Кубка мира 2025 по прыжкам на батуте в Португалии (5-6 июля), Германии (20-21 сентября), Болгарии (27-28 сентября) и Франции (3-5 октября).

Также запланировано участие российских спортсменов в чемпионате мира по прыжкам на батуте в Мадриде (2-10 ноября) и в первенстве мира (10-17 ноября).

Более того, россияне уже направили предварительную заявку для участия своих спортсменов в "Кубке Претендентов 2025" по спортивной гимнастике, который пройдет в Париже с 13 по 14 сентября. Окончательный количественный состав будет определен до 16 июля 2025 года.

В то же время российские арбитры Алина Гусарова и Ирина Берек будут работать как нейтральные судьи на Кубке Тбилиси по художественной гимнастике, который пройдет с 11 по 15 июня 2025 года.

Также стало известно, что вице-президенты федерации гимнастики России Ирина Никитина (спортивная акробатика) и Владислав Оскнер (спортивная аэробика) вошли в состав высшего жюри соответствующих видов спорта на Всемирных Играх 2025, которые состоятся в китайском Чэнду 7-17 августа.

Присутствовать будут россияне и на ЧМ по спортивной гимнастике в Индонезии, там арбитром категории D2 на вольных упражнениях будет работать Дмитрий Андреев.

Напомним, недавно украинский гимнаст Олег Верняев сообщил, что международная федерация гимнастики позволила россиянам вернуться на турниры, и они этого до сих пор не сделали только из-за собственного желания.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список российских фигуристов, которые прошли проверку и получили нейтральный статус, который позволит им выступить в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026.