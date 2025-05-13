Российских фигуристов не допустили к борьбе за две лицензии на Олимпиаду-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список российских фигуристов, которые прошли проверку и получили нейтральный статус, который позволит им выступить в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026.

Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Допуск к квалификации получили:

Мужчины: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева

В парных соревнованиях и танцах на льду российские спортсмены представлены не будут. Квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 состоится с 17 по 21 сентября в Пекине.

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Также ISU опубликовал список из 18 российских конькобежцев и шорттрекистов, которые получили нейтральный статус и право принять участие в квалификации к Олимпиаде-2026: Александра Саютина, Анастасия Григорьева, Анастасия Жеганова, Ирина Сальникова, Иван Посашков, Иван Фруктов, Даниил Николаев, Ксения Коржова, Алиса Беккер, Анастасия Семенова, Петр Котмаков, Илларион Саболдашев, Алена Крылова, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Анна Уразова, Анна Матвеева и Даниил Найденишев.