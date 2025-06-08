Онофрийчук завершила чемпионат Европы бронзой в упражнениях с лентой

Украинка Таисия Онофрийчук завершила свои выступления на чемпионате Европы по художественной гимнастике, выиграв четвертую медаль соревнования.

17-летняя спортсменка заняла третье место в упражнениях с лентой, уступив "серебряной" Сумкин Мейтал Мааян 0,050 балла.

Результат финала чемпионата Европы в упражнениях с лентой

Дарья Варфоломеева (Германия) – 30,650 Сумкин Мейтал Мааян (Израиль) – 29,550 Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,500

Также на этом первенстве украинка выиграла бронзовую медаль в упражнениях с обручем и серебро с булавами.

Ранее Онофрийчук получила золотую награду чемпионата Европы в личном многоборье.