Онофрийчук завершила чемпионат Европы бронзой в упражнениях с лентой
Таїсія Онофрійчук
Максим Підопригора
Украинка Таисия Онофрийчук завершила свои выступления на чемпионате Европы по художественной гимнастике, выиграв четвертую медаль соревнования.
17-летняя спортсменка заняла третье место в упражнениях с лентой, уступив "серебряной" Сумкин Мейтал Мааян 0,050 балла.
Результат финала чемпионата Европы в упражнениях с лентой
- Дарья Варфоломеева (Германия) – 30,650
- Сумкин Мейтал Мааян (Израиль) – 29,550
- Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,500
Также на этом первенстве украинка выиграла бронзовую медаль в упражнениях с обручем и серебро с булавами.
Ранее Онофрийчук получила золотую награду чемпионата Европы в личном многоборье.