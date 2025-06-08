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Онофрийчук завершила чемпионат Европы бронзой в упражнениях с лентой

Володимир Максименко — 8 июня 2025, 15:03
Онофрийчук завершила чемпионат Европы бронзой в упражнениях с лентой
Таїсія Онофрійчук
Максим Підопригора

Украинка Таисия Онофрийчук завершила свои выступления на чемпионате Европы по художественной гимнастике, выиграв четвертую медаль соревнования.

17-летняя спортсменка заняла третье место в упражнениях с лентой, уступив "серебряной" Сумкин Мейтал Мааян 0,050 балла.

Результат финала чемпионата Европы в упражнениях с лентой

  1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 30,650
  2. Сумкин Мейтал Мааян (Израиль) – 29,550
  3. Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,500

Также на этом первенстве украинка выиграла бронзовую медаль в упражнениях с обручем и серебро с булавами.

Ранее Онофрийчук получила золотую награду чемпионата Европы в личном многоборье.

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