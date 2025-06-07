Онофрийчук стала чемпионкой Европы в личном многоборье

Украинская грация Таисия Онофрийчук стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в личном многоборье.

Участие в финале приняли 25 художественных гимнасток, которые были разделены на две группы А и В, каждая из которых поочередно выполняла упражнения с предметами. Итоговый результат 17-летней украинки составил 117,800 баллов.

Отметим, что для нее это первая золотая медаль на европейском первенстве, до того Таисия выигрывала бронзу в упражнениях с обручем на ЧЕ-2024.

Также в финале выступила ее землячка Полина Карика, которая с результатом 109,950 стала 10-й.

Отметим, что для Украины это первое золото в многоборье с 1997 года, тогда победу одержала Елена Витриченко, годом ранее чемпионкой также становилась Екатерина Серебрянская.

Как известно, Онофрийчук будет представлена во всех четырех финалах Евро-2025. Они состоятся в воскресенье, 8 июня.

Результаты финала личного многоборья на ЧЕ-2025 по художественной гимнастике

1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 117,800

2. Стилиана Николова (Болгария) – 116,700

3. Дарья Варфоломеева (Германия) – 115,150

10...10. Полина Карика (Украина) – 109,950

Напомним, что ранее Таисия Онофрийчук и Полина Карика устроили украинское дерби за третье место Европейского Кубка.