Онофрийчук победила Карику в борьбе за "бронзу" кросс-баттла Европейского Кубка
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала бронзовую медаль в кросс-батле на Европейском Кубке, который проходит в Баку.
Об этом сообщает Украинская федерация гимнастики.
Сегодня, 4 мая, Онофрийчук и Полина Карика выступили в кросс-батле, который состоял из упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой.
Украинки уверенно дошли до стадии полуфинала, где они обе, к сожалению, проиграли своим соперницам.
Поэтому судьба свела двух представительниц Украины в бронзовом финале, где победу одержала Онофрийчук – Карика осталась без награды.
В финале же встретились обидчицы украинок, где сильнее оказалась итальянка София Раффаэли. Она получила золотую медаль, в то время, как Лола Джураева из Узбекистана стала серебряным призером.
Напомним, что вчера, 3 мая, юниорская сборная Украины завоевала "серебро" в многоборье на Европейском Кубке.
Ранее стало известно, что НОК Украины определил лучшую команду марта и лучших спортсменов апреля.