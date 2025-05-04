Онофрийчук победила Карику в борьбе за "бронзу" кросс-баттла Европейского Кубка

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала бронзовую медаль в кросс-батле на Европейском Кубке, который проходит в Баку.

Об этом сообщает Украинская федерация гимнастики.

Сегодня, 4 мая, Онофрийчук и Полина Карика выступили в кросс-батле, который состоял из упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой.

Украинки уверенно дошли до стадии полуфинала, где они обе, к сожалению, проиграли своим соперницам.

Поэтому судьба свела двух представительниц Украины в бронзовом финале, где победу одержала Онофрийчук – Карика осталась без награды.

В финале же встретились обидчицы украинок, где сильнее оказалась итальянка София Раффаэли. Она получила золотую медаль, в то время, как Лола Джураева из Узбекистана стала серебряным призером.

Напомним, что вчера, 3 мая, юниорская сборная Украины завоевала "серебро" в многоборье на Европейском Кубке.

Ранее стало известно, что НОК Украины определил лучшую команду марта и лучших спортсменов апреля.