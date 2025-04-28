🥈Чепурный стал серебряным призером в опорном прыжке на Кубке мира в Каире

Украинский гимнаст Назар Чепурный стал серебряным призером в опорном прыжке на этапе Кубка мира в египетском Каире.

Украинец за свое выступление получил 14,166 балла, что стало вторым итоговым результатом.

Мог наш спортсмен претендовать и на золотую медаль, но во время выступления на брусьях потерпел падение, ударившись ногой о снаряд.

Отметим, что опорный прыжок является коронной дисциплиной Чепурного, где он получал бронзу чемпионата мира-2023 и бронзу чемпионата Европы-2024. На предыдущем этапе в Катаре украинец также завоевал серебро.

Для Назара это уже вторая награда на этом этапе, ранее гимнаст выиграл бронзу в вольных упражнениях.

На Олимпийских играх-2024 Чепурный квалифицировался с первого места в финал, однако в решающих попытках не сумел опередить соперников, остановившись на шестой строчке.