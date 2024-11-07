Украинец Ковтун выиграл престижный турнир по спортивной гимнастике в Швейцарии

Украинский спортсмен Илья Ковтун победил на турнире по спортивной гимнастике, который проходил в швейцарском городе Балерна.

Об этом сообщает прессслужба 41-го мемориала Артуро Гандера.

Соревнования проходили в формате многоборья. Мужчины должны были выполнить упражнения в четырех дисциплинах по собственному выбору.

Ковтун соревновался в свободных упражнениях (14,450), упражнениях на коне (12,650), опорном прыжке (14,500) и параллельных брусьях (15,500).

В общей сложности он набрал 57,100 баллов, что позволило выиграть общий зачет. Второе место занял канадец Феликс Дольчи – 55,850. Бразилец Кайо Соуза показал результат 55,400 и стал третьим.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Илья получил серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях.