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Украинец Ковтун выиграл престижный турнир по спортивной гимнастике в Швейцарии

Руслан Травкін — 7 ноября 2024, 10:03
Украинец Ковтун выиграл престижный турнир по спортивной гимнастике в Швейцарии
Ілля Ковтун (по центру)
memorialgander

Украинский спортсмен Илья Ковтун победил на турнире по спортивной гимнастике, который проходил в швейцарском городе Балерна.

Об этом сообщает прессслужба 41-го мемориала Артуро Гандера.

Соревнования проходили в формате многоборья. Мужчины должны были выполнить упражнения в четырех дисциплинах по собственному выбору.

Ковтун соревновался в свободных упражнениях (14,450), упражнениях на коне (12,650), опорном прыжке (14,500) и параллельных брусьях (15,500).

В общей сложности он набрал 57,100 баллов, что позволило выиграть общий зачет. Второе место занял канадец Феликс Дольчи – 55,850. Бразилец Кайо Соуза показал результат 55,400 и стал третьим.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Илья получил серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях.

Спортивна гімнастика Ілля Ковтун

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