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Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское

Олексій Мурзак — 11 июля 2025, 17:48
Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское
Ілля Ковтун
АР

Олимпийский призер по спортивной гимнастике Илья Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское.

Об этом сообщила Международная федерация гимнастики (FIG).

В декабре прошлого года появилась информация, что Ковтун и его тренер Ирина Горбачева рассматривают вариант со сменой гражданства. Позже в январе спортсмен подтвердил свое желание выступать под флагом Хорватии.

Сам Ковтун ранее объяснил свое решение отказаться от украинского гражданства в пользу хорватского. Спортсмен также не стал осуждать людей, которые писали ему гневные и оскорбительные комментарии из-за решения представлять Хорватию.

Ранее главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский в эксклюзивном интервью "Чемпиону" назвал причину, по которой украинский гимнаст Илья Ковтун решил сменить гражданство. В то же времявице-президент Украинской федерации гимнастики и олимпийская чемпионка Стелла Захарова опровергла эту информацию.

Илья Ковтун достиг значительных успехов на международной арене. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в упражнениях на параллельных брусьях, а также имеет награды чемпионатов мира и Европы.

Ілля Ковтун

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