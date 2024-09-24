ЧМ-2024. Нидерланды – Украина 0:0: ОНЛАЙН

Во вторник, 24 сентября, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/8 финала чемпионата мира 2024. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Нидерландов.

Поединок состоится в узбекистанском Ташкенте. Видеотрансляция проводится телеканалом "Суспильное спорт", а также региональными телеканалами Суспильного.

Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

1' Матч начался!

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вицечемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), заняв второе место в квартете.