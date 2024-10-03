Определился соперник Украины в матче за 3 место на ЧМ-2024

В Ташкенте на "Хумо Арене" состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира 2024 по футзалу, в котором путевку в финал турнира разыграли национальные сборные Аргентины и Франции. Поединок завершился победой аргентинцев со счётом 3:2.

По итогу встречи определился соперник сборной Украины в матче за третье место. Накануне "сине-желтые" в полуфинале уступили пятикратным чемпионам мира – бразильцам (2:3).

Чемпионат мира 2024 по футзалу

1/2 финала. 3 октября

Аргентина – Франция 3:2

Бронзовый финал Украина – Франция состоится в воскресенье, 6 октября. Начало в 15:30 по Киеву. Наша сборная во второй раз в истории сыграет в матче за третье место после 1996 года, тогда украинцы не смогли завоевать медали.

Также 6 октября состоится финал Мундиаля, в котором золотые и серебряные награды разыграют Бразилия и Аргентина.

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко разгромно проиграла аргентинцам (1:7), являющимся действующими вице-чемпионами мира.