Определился соперник Украины в матче за 3 место на ЧМ-2024
В Ташкенте на "Хумо Арене" состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира 2024 по футзалу, в котором путевку в финал турнира разыграли национальные сборные Аргентины и Франции. Поединок завершился победой аргентинцев со счётом 3:2.
По итогу встречи определился соперник сборной Украины в матче за третье место. Накануне "сине-желтые" в полуфинале уступили пятикратным чемпионам мира – бразильцам (2:3).
Аргентина – Франция 3:2
Бронзовый финал Украина – Франция состоится в воскресенье, 6 октября. Начало в 15:30 по Киеву. Наша сборная во второй раз в истории сыграет в матче за третье место после 1996 года, тогда украинцы не смогли завоевать медали.
Также 6 октября состоится финал Мундиаля, в котором золотые и серебряные награды разыграют Бразилия и Аргентина.
Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко разгромно проиграла аргентинцам (1:7), являющимся действующими вице-чемпионами мира.