Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футзал

Определился соперник Украины в матче за 3 место на ЧМ-2024

Денис Шаховець — 3 октября, 19:49
Определился соперник Украины в матче за 3 место на ЧМ-2024
Збірна України з футзалу
ФІФА

В Ташкенте на "Хумо Арене" состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира 2024 по футзалу, в котором путевку в финал турнира разыграли национальные сборные Аргентины и Франции. Поединок завершился победой аргентинцев со счётом 3:2.

Читайте также :
Чемпионат мира 2024 по футзалу: календарь, трансляции и результаты

По итогу встречи определился соперник сборной Украины в матче за третье место. Накануне "сине-желтые" в полуфинале уступили пятикратным чемпионам мира – бразильцам (2:3).

Чемпионат мира 2024 по футзалу
1/2 финала. 3 октября

Аргентина – Франция 3:2

Бронзовый финал Украина – Франция состоится в воскресенье, 6 октября. Начало в 15:30 по Киеву. Наша сборная во второй раз в истории сыграет в матче за третье место после 1996 года, тогда украинцы не смогли завоевать медали.

Также 6 октября состоится финал Мундиаля, в котором золотые и серебряные награды разыграют Бразилия и Аргентина.

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко разгромно проиграла аргентинцам (1:7), являющимся действующими вице-чемпионами мира.

Збірна України з футзалу результати матчів футзал Чемпіонат світу з футзалу-2024 Збірна Аргентини з футзалу

футзал

Стали известны финалисты чемпионата мира 2024
В результате ДТП погиб бывший игрок юношеской сборной Украины
ЧМ-2024. Аргентина – Франция: онлайн-трансляция
Лидеры сборной Бразилии прокомментировали сложную победу над Украиной в матче 1/2 финала ЧМ-2024
Чудесный выстрел Чернявского и сейвы Сухова: обзор матча Украина – Бразилия

Последние новости