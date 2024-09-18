Сборная Украины встретится с Анголой на чемпионате мира 2024

Сегодня, 15 сентября, состоится 4 матча 2 тура группового этапа чемпионата мира 2024 с футзалу.

Свой путь на турнире продолжит сборная Украины, которая встретится с Анголой. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени, трансляция будет доступна на "Суспильне: Спорт", а сайт Чемпион проведет текстовой онлайн встречи.

Расписание матчей ЧМ-2024

15:30 Ангола – Украина

15:30 Ливия – Казахстан

18:00 Аргентина – Афганистан

18:00 Испания – Новая Зеландия

Отметим, что в группе C Украина играет с Анголой, Афганистаном и Аргентиной. Сейчас "сине-желтые" занимают последнюю строчку таблицы, после разгромного поражения от аргентинцев. Для выхода в плей-офф украинцам нужно занять 1-2 место в списке.