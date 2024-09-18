Сборная Украины встретится с Анголой на чемпионате мира 2024
Збірна України з футзалу
АФУ
Сегодня, 15 сентября, состоится 4 матча 2 тура группового этапа чемпионата мира 2024 с футзалу.
Свой путь на турнире продолжит сборная Украины, которая встретится с Анголой. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени, трансляция будет доступна на "Суспильне: Спорт", а сайт Чемпион проведет текстовой онлайн встречи.
Расписание матчей ЧМ-2024
15:30 Ангола – Украина
15:30 Ливия – Казахстан
18:00 Аргентина – Афганистан
18:00 Испания – Новая Зеландия
Отметим, что в группе C Украина играет с Анголой, Афганистаном и Аргентиной. Сейчас "сине-желтые" занимают последнюю строчку таблицы, после разгромного поражения от аргентинцев. Для выхода в плей-офф украинцам нужно занять 1-2 место в списке.