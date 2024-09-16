ЧМ-2024. Ангола – Украина: онлайн-трансляция

В среду, 18 сентября, сборная Украины по футзалу проведет второй матч на чемпионате мира 2024. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Анголы.

Поединок второго тура группового этапа состоится в узбекистанском Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Видеотрансляция проводится телеканалом "Суспильне Спорт", а также региональными телеканалами Суспильного.

Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в стартовом туре команда Александра Косенко разгромно проиграла действующим вице-чемпионам мира – аргентинцам (1:7).