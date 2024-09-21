Сборная Украины встретится с Афганистаном в ключевом матче группового этапа чемпионата мира 2024 года

Сегодня, 21 сентября, состоится 4 матча 3 тура группового этапа чемпионата мира 2024 года по футзалу.

Свой путь на турнире продолжит сборная Украины, которая встретится с Афганистаном. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени, трансляция будет доступна на "Общественное: Спорт", а сайт Чемпион проведет текстовую онлайн встречу.

Расписание матчей ЧМ-2024 на 21 сентября

15:30 Казахстан – Новая Зеландия

15:30 Ливия – Испания

18:00 Ангола – Аргентина

18:00 Украина – Афганистан

Отметим, что в группе C Украина играет с Анголой, Афганистаном и Аргентиной. Сейчас "сине-желтые" занимают третье место турнирной таблицы, В первом туре было разгромное поражение от Аргентины, а во втором – очень уверенная победа над Анголой.

Аргентина досрочно выиграла квартет. В случае победы команда Косенко напрямую выйдет в плейоф. Если будет ничья, то сборная Украины будет иметь шансы выйти в 1/8 из-за рейтинга 3 мест, но многое будет зависеть и от результатов других групп.