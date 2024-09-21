Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футзал

Сборная Украины встретится с Афганистаном в ключевом матче группового этапа чемпионата мира 2024 года

Руслан Травкін — 21 сентября, 07:35
Сборная Украины встретится с Афганистаном в ключевом матче группового этапа чемпионата мира 2024 года
АФУ

Сегодня, 21 сентября, состоится 4 матча 3 тура группового этапа чемпионата мира 2024 года по футзалу.

Свой путь на турнире продолжит сборная Украины, которая встретится с Афганистаном. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени, трансляция будет доступна на "Общественное: Спорт", а сайт Чемпион проведет текстовую онлайн встречу.

Расписание матчей ЧМ-2024 на 21 сентября

15:30 Казахстан – Новая Зеландия

15:30 Ливия – Испания

18:00 Ангола – Аргентина

18:00 Украина – Афганистан

Отметим, что в группе C Украина играет с Анголой, Афганистаном и Аргентиной. Сейчас "сине-желтые" занимают третье место турнирной таблицы, В первом туре было разгромное поражение от Аргентины, а во втором очень уверенная победа над Анголой.

Читайте также :
Чемпионат мира 2024 по футзалу: календарь, трансляции и результаты

Аргентина досрочно выиграла квартет. В случае победы команда Косенко напрямую выйдет в плейоф. Если будет ничья, то сборная Украины будет иметь шансы выйти в 1/8 из-за рейтинга 3 мест, но многое будет зависеть и от результатов других групп.

Збірна України з футзалу Розклад матчів Чемпіонат світу з футзалу-2024

Збірна України з футзалу

Чемпионат мира 2024 по футзалу: календарь, трансляции и результаты
ЧМ-2024. Украина – Афганистан: онлайн-трансляция
Ангола – Украина 2:7: обзор матча чемпионата мира
Корсун: В игре против Анголы хотели реабилитироваться за поражение от Аргентины
Косенко: Спасибо ребятам за победу над Анголой, но теперь думаем об Афганистане

Последние новости