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ЧМ-2024. Украина – Афганистан 0:0: ОНЛАЙН

Денис Шаховець — 21 сентября, 17:55
ФІФА
ЧМ-2024. Украина – Афганистан 0:0: ОНЛАЙН

В субботу, 21 сентября, сборная Украины по футзалу проведет третий матч на чемпионате мира 2024. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Афганистана.

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Поединок третьего тура группового этапа пройдет в узбекистанском городе Андижан. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Видеотрансляция проводится телеканалом "Суспильное спорт", а также региональными телеканалами Суспильного.

Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Матч начался!

Напомним, в стартовом туре команда Александра Косенко разгромно проиграла действующим вице-чемпионам мира – аргентинцам (1:7), а во втором уверенно одолела Анголу (7:2).

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