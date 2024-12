В Украине сложнее забивать, чем на ЧМ, поиск игроков по объявлению в газете: самое интересное о 7-м туре Экстра-лиги

Лишь четыре очка между вторым и восьмым местом – вот такая незначительная разница в турнирной таблице футзальной Экстра-лиги после седьмого тура, матчи которого состоялись в прошлом уик-енде. Уплотнение, в первую очередь, произошло за счет побед Кардинала-Ровно и Athletic Futsal, которые на выезде уверенно разобрались соответственно с МСК Харьков и in.IT. Это было вполне логично, учитывая, что команды из Харькова и Львова замыкают турнирную таблицу. Во вторую очередь, за счет поражения Урагана в Киеве от ХИТа, которое также закономерно, учитывая переформатирование в сторону омоложения команды из Ивано-Франковска во время летнего межсезонья.

Впрочем, седьмой тур не обошелся без сюрпризов. Киевский SkyUp Futsal, имеющий одно из самых мощных атакующих звеньев в лиге, ограничился в выездном матче в Днепре против Сухой Балки лишь одним забитым мячом, пропустив четыре. Тем, что Ураган и SkyUp Futsal притормозили, воспользовалась столичная Aurora Team, теперь имеющая преимущество над ближайшим преследователем, которым стал ХИТ, в пять очков.

Самое главное назначение регулярного чемпионата – это определение восьмерки команд, которые будут играть в плей-офф, и седьмой тур сузил круг претендентов на него до девяти. На шесть зачетных пунктов от главной восьмерки отстает Любарт, который очень не хотел проигрывать в Хмельницком Соколе, но все же проиграл. И хотя луцкую команду еще рано вычеркивать из числа способных играть в плей-офф, но ей, не говоря уже об аутсайдерах турнирки, МСК Харькове и in.IT, немедленно нужны несколько побед, чтобы сделать рывок вверх.

Когда, в матчах с какими-либо соперниками, и главное, за счет чего, это уже головная боль тренеров этих команд. В частности, из Львова снова прозвучала информация, что руководство клуба намерено уволить всех неместных игроков, а их в команде немало. Впервые об этом можно было услышать перед игрой "айтишников" с Кардиналом-Ровно. Ее львовский клуб проиграл, но для "легионеров" обошлось. В игре с Athletic Futsal команда Андрея Федюка потерпела еще более болезненное поражение, и с пятью забитыми мячами в семи играх на что-то претендовать просто нереально. Терять львовянам уже нечего, а ближайшее трансферное окно в Экстра-лиге будет в январе.

Чем был интересен седьмой тур, какие интересные фишки в нем либо были в центре внимания, либо, напротив, могли пройти мимо внимания болельщиков, об этом дальше.

Игра тура

В этой номинации потребности что-то придумывать не было. ХИТ и Ураган выигрывали чемпионат Украины в двадцатые годы двадцать первого столетия, и хотя в летнее межсезонье состав ивано-франковской команды претерпел существенные изменения, но статусность соперников никуда не делась. Команды Олега Лукьяненко и Юрия Иванишина оправдали ожидания игры между ними.

ХИТ – Ураган

Хотя обе и играли с акцентом на атаку, но у чужих ворот ХИТ и Ураган действовали не лучшим образом. Чего стоят только упущенные выходы один на один с вратарем, а у гостей без гола завершился выход на Александра Кравца даже двух игроков. Разницу в счете в два мяча 3:1 в первом тайме и составили действия вратарей. Голкипер ХИТ однажды не выручил, его визави из Урагана дважды, а еще один гол столичных стал следствием откровенной ошибки Александра Сирицкого, отбившего перед собой мяч после дальнего удара.

Второй тайм в пассив должны занести и Кравец, и Сирицкий, о чем красноречиво свидетельствуют по три пропущенных мяча. Вратарь Урагана вообще зажигал: он и ХИТ забил, но и гениально обрезался в середине площадки, после чего хозяева забили тот самый мяч, который в итоге стал победным.

Ошибки одна из составляющих футбола, без них и в футзале никак. Главное, что футзал это игра для зрителей, а они на "игре тура" не скучали – 10 забитых мячей. Больше в очных поединках друг другу ХИТ и Ураган забивали всего однажды, когда в мае 2023 года в Киеве сыграли 4:7.

"Топ-трансляция" тура

Название не зря взято в кавычки, ведь то, что смотрели болельщики 29 ноября с 15:00, когда из Киева началась трансляция матча Aurora Team – Энергия, было сплошным отчаянием, которое возмущало и раздражало. Трансляция начала зависать, как только началась, и справедливая оценка ей со стороны болельщиков футзала не заставила себя долго ждать. Вот только несколько комментариев, которыми трансляция сопровождалась на ютуб-канале Ассоциации футзала Украины (орфография сохранена):

Александр Н: Главное, чтобы трансляция не подвела

nothing else to say: Глючит страшно

Александр Н: Да постоянно(

Тарас Жовтоног: да что с трансляцией

TaraTara: Висное страшно

Александр Н: Пополните счет за интернет)

freedom: Кто снимает, соберитесь уже

TaraTara: Пошли пополнить

Asb Asdd: Дайте нормально футбол посмотреть, что за бред

Хит Суперфан: КАК ВСЕГДА УРОВЕН ТРАНСЛЯЦИЙ В АФУ САМЫЙ УЖАСНЫЙ

Хит Суперфан: НА АМАТОРАХ В РАЗЫ ЛУЧШЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

freedom: Режиссера трансляции на мыло

Приблизительно со середины первого тайма трансляцию уже можно было считать приемлемой, но проблемы снова вылезли из второго тайма. Конечность игры уже просто невозможно было смотреть, и, наконец, на последней минуте трансляция оборвалась, а о финальном счете игры можно было только догадываться.

Не отпугивают ли такие трансляции болельщиков от дальнейшего просмотра футзала? Как ни парадоксально это звучит, но нет. В подавляющем большинстве те, кто смотрит онлайн-трансляции футзальной Экстра-лиги, это люди, мягко говоря, больные футзалом, но это никоим образом не означает, что такая вот "топ-трансляция" не должна стать предметом разбора и анализа. стороны клуба Aurora Team как ответственного за ее проведение и Ассоциации футзала Украины, которая отвечает за проведение чемпионата Украины.

За некоторыми исключениями для проведения онлайн-трансляций клубы привлекают студии-продакш и одна такая трансляция тянет до 25 тысяч гривен. В пятницу, 29 ноября, клуб Aurora Team выбросил их на ветер, получив за свои деньги только гнев и возмущение болельщиков футзала.

Голы тура

Седьмой тур был одним из самых урожайных на голы этого сезона. В шести матчах были забиты 40 мячей, в среднем 6,67 за игру, что на немного уступает самому результативному пятому туру, в котором арбитры фиксировали взятие ворот 44 раза. В нескольких играх ярких мячей было немало, и на этот раз решение об определении "голого тура" будет соломоновым: таких мячей будет два.

В Киеве уже не в первый раз поразил Ростислав Семенченко. В его карьере было несколько мячей, которые он забивал ударом взлета после заброса с противоположного фланга с аута или углового, и удивительно, что об этом забыли игроки Энергии. На 4-й минуте игры на угловом все их внимание было приковано к мячу, Семенченко остался один, еще и имел перед собой свободное пространство. Неудивительно, что Ростислав подстроился под мяч и пробил так, что он залетел в ворота.

Самое привлекательное в этом голе то, что мяч прилетал к Семенченко не совсем удобно, но он идеально положил корпус, чтобы пробить так, чтобы мяч улетел не куда-нибудь под крышу, а точь-в-точь в направлении ворот.

Многие яркие мячи в прошлом сезоне забил и игрок Сокола Даниил Чижик, но в этом сезоне до седьмого тура в его активе не было ни одного результативного удара. и минуте Владислав Первеев с угла площадки делал передачу на Кирилла-Илью Бабака, но мяч немного задел защитник и этого было достаточно, чтобы мяч улетел от ворот. .

Пулей, но с каким со скоростью? Наверное, можно утверждать, что Чижик наносил свой удар с расстояния 12,9 метра. Вычислить это позволяет информация о длине площадки в Хмельницком, которая составляет 38,6 метра, а также о наличии синей линии разметки теннисной площадки, и это 6,40 метра от центральной линии: 19,3—6,40=12,90. С помощью специальной программы, позволяющей покадрово разложить видео, определяется, что мяч оказался в воротах примерно через пол секунды. Далее следует арифметика, которая показывает, что в ворота мяч влетал со скоростью около 100 километров в час – у голкипера Любарта Станислава Горника не было никакого шанса отразить такой удар.

Различные хет-трики тура

В шести первых турах трем игрокам удалось в одной игре забить трижды – Владиславу Первееву (Сокол), Андрею Целику и Михаилу Грицине (оба – Энергия). И именно столько хет-триков было зафиксировано в туре по семи номерам. Их авторство принадлежит Евгению Жуку (ХИТ), Анатолию Милинькому (Сухая Балка) и Ростиславу Семенченко (Aurora Team), и они заслуживают того, чтобы о каждом рассказать отдельно.

Евгений Жук трижды отличился в игре с Ураганом, забивая на 12, 27 и 38 минутах. Разные тайма, в промежутках между этими голами забивали и другие игроки ХИТа, поэтому по этому хет-трику можно сказать разве что то, что он был важным вкладом игрока в общий победный результат.

Капитан Сухой Балки Анатолий Милинький свои три мяча забил также в разных таймах, но он их забивал один за другим, то есть подряд, и такой хет-трик классифицируется как ортодоксальный.

Первый тайм игры в Киеве между Aurora Team и Энергией стал бенефисом игрока хозяев Ростислава Семенченко, который в течение первых 20 минут трижды расписался в воротах голкипера Романа Китора. Свои мячи Семенченко забил подряд – на 4, 11 и 16 минутах, да еще и в одном тайме, поэтому его хет-трик получает следующую степень в такой классификации – классический.

Есть ли куда стремиться Семенченко, впрочем, как и любому другому игроку?

Пенальти тура

Третий тур подряд игроки Экстра-лиги не смогли отыграть так, чтобы не предоставить арбитрам повод назначить пенальти. На 32-й минуте матча игрок SkyUp Futsal Юрий Щерица на 32-й минуте встречи выбил кожаный шар, пытаясь помешать Анатолию Милинькому. Находился в этот момент Щерица в штрафной площадке, подтвердившей многочисленные повторы.

С местонахождением Щерицы не сразу разобрался арбитр Артем Федорищев, который был рядом с эпизодом и назначил штрафной удар с выносом мяча за пределы штрафной. Но вовремя и уместно ему на помощь пришел второй арбитр Олег Гопка, который подсказал своему коллеге, и только после этого нарушение Щерицы получило то наказание, которого заслуживало – пенальти в ворота SkyUp Futsal. Его результативно исполнил тот же Анатолий Милинький, и именно этот мяч в этой игре стал победным.

Еще раз арбитры указали на шестиметровую отметку во Львове, в заключительной игре тура между in.IT и Athletic Futsal. На 10-й минуте игрок гостей Артем Щур ошибся на своей половине, мяч подобрал Владислав Константинов и Щур сбил его уже в пределах штрафной. Бесспорный пенальти, уверенно реализовавший Владислав Сызык.

Эти два пенальти стали шестым и седьмым, назначенными в Экстра-лиге этого сезона, но реализованы были шесть. Интересная деталь – к шести пенальти чаще всего тем или иным образом касались SkyUp Futsal и Сухая Балка. "Авиаторы" трижды пробивали шестиметровую сами, а в свои ворота получили впервые. Команда по Желтым Водам после двух пенальти в ее ворота в пятом и шестом турах в седьмом туре наиграла на то, чтобы шестиметровый пробивать самой. Отметим, что в этом сезоне еще ни одному вратарю не удалось отбить пенальти, а единственный нереализованный шестиметровый стал следствием того, что Юрий Щерица пробил мимо ворот.

Вратарь-голеадор тура

Очередной вратарский гол фиксируем после матчей седьмого тура, и в условном рейтинге отличившихся забитыми мячами вратарей отныне имеем единоличного лидера. Голкипер Урагана Александр Сирицкий в течение игры с ХИТом неоднократно подключался к атакам своей команды, и результативно это вышло на 23-й минуте. Получив мяч от Андрея Британа, Сирицкий приблизился к воротам на расстояние примерно в 12 метров, после чего пробил по воротам, поразив верхний угол.

Это уже шестой вратарский гол сезона, но забивали их пять вратарей. На счету Андрея Острикова (SkyUp Futsal), Никиты Поддубного (МСК Харьков), Юрия Савенко (Aurora Team) и Назария Войтовича (Сухая Балка) по одному точному удару, а вот Александр Сирицкий свои бомбардирские качества продемонстрировал во второй раз. Впервые это было в пятом туре в игре с Athletic Futsal.

Двум игрокам не удалось оказаться в ненужном месте в ненужное время, что сделало их причастными к мячам в свои ворота. Дмитрий Крюков из МСК Харьков после дальнего удара игрока Кардинала-Ровно Михаила Волянюка и рикошета от харьковчанина Бахмана Фаталиева так неудачно подставил ногу, что мяч от нее залетел в ворота.

Этот гол был очень неприятным не только для Крюкова, но и для всей команды, ведь "горожане" в первом тайме проигрывали, ценой больших усилий сравняли счет до 2:2, но на перерыв ушли, проигрывая 2:3.

А вот гол в свои ворота игрока Aurora Team Юрия Сагайдачного останется для него лишь курьезным воспоминанием. В начале второго тайма "энергетик" Тарас Кузь пробил в направлении ворот Aurora Team, мяч попал в грудь Сагайдачного, который хотел уклониться от мяча, именно поэтому мяч и полетел в ворота.

Досадный эпизод и не больше, произошел он при счете 3:0 в пользу киевлян. В дальнейшем они уверенно контролировали ситуацию и выиграли 5:2.

Общее количество мячей в собственные ворота достигло семи, два из них в пассиве игроков МСК Харьков, что не удивительно для команды, которая больше всего в лиге пропускает, и подавляющее большинство игрового времени играет в защите у своих ворот.

Конец голевого молчания тура, или От Урагана до Урагана

Почти два месяца назад игрок ХИТа и национальной сборной Даниил Абакшин из рук самого президента ФИФА Джанни Инфантино получил Серебряный бутс за свои достижения на чемпионате мира. Впрочем, когда для Абакшина праздник завершился и начались будни чемпионата Украины, в Экстра-лиге он за свою команду провел пять матчей, но так ни разу и не поразил ворота соперников.

Когда-то в чемпионатах Украины был такой известный бомбардир, как Валентин Цвелых, и на вопрос, почему он не играет за сборную Украины, тогдашний глава украинского футзала и главный тренер национальной сборной Геннадий Лисенчук ответил, что одно дело забивать в чемпионате Украины, а вот на международном арене это совсем другое. Это парадоксально, но этой осенью о Данииле Абакшине можно говорить такое же, но с точностью до наоборот. Одно дело забивать какой Франции по три и в пустые ворота, а ты попробуй забить таким соперникам, как Aurora Team, Любарт или Энергия из Кардиналом-Ровно.

Конечно, в этом есть определенная ирония, но по факту – в седьмой тур в последний раз в чемпионате Украины Даниил Абакшин забивал еще 9 июня, это было во второй финальной игре серии плей-офф, в которой соперником ХИТа был Ураган. кроме того, этого мы уже не узнаем, но потому, что его голевая тишина наконец-то прервалась, Даниил должен благодарить голкипера... Урагана Александру Сирицкому. по трансляциям из Узбекистана

Круг от Урагана до Урагана для Абакшина замкнулся, вскоре у сборной Украины два отборочных матча чемпионата Европы против Кипра и Румынии, надеемся, что мы у них обязательно увидим голы в исполнении Даниила. И не только в пустые ворота.

"Сухие" ворота тура

При такой интенсивной игре, как футзал, отыграть на ноль любой команде невероятно трудно. За игру в направлении ворот наносится до полусотни ударов, и если в створ ворот мяч летит с десятка два раза, то это считается нормой. Тем не менее, такие "сухие" матчи бывают, они всегда остаются в памяти вратарей и являются тем, чем они могут гордиться. В седьмом туре с чувством качественно выполненного дела покидал площадку спорткомплекса в Хмельницком голкипер Сокола Ярослав Кожуховский, которого за минуту до завершения игры против Любарта заменил Богдан Бабенко – ворота его команды остались нетронутыми. Отыграть именно так для Кожуховского было важно еще и потому, что в предыдущем туре он в Днепре вышел вместо Сергея Шевченко, но через пять минут был заменен, пропустив после прямого удара со штрафного.

Матчей, в которых одной команде удается сохранить свои ворота "сухими", в нашем чемпионате фиксируется в среднем по одному за тур: в семи турах их было семь По Соколу, то его вратари вторично отыграли без пропущенных мячей, и таким же достижением. могут похвастаться вратари Урагана. По одному разу так и не смогли поразить ворота соперники Сухой Балки, Любарта и Aurora Team.

Комментарий тура

Отчаяние главного тренера, когда его команда дома проигрывает 1:5 прямому конкуренту, естественно, и именно в таком состоянии находился главный тренер in.IT Андрей Федюк после фиаско в игре с Athletic Futsal. В послематчевом комментарии он сделал несколько неприятных определений своим игрокам, позволяющим говорить, что предположения о том, что в ближайшее время во львовском клубе возможен "грандиозный шухер", не так уж и безосновательны.

Самые главные его тезисы, что против Athletic Futsal "была худшая игра в нашем исполнении", что "пока у нас есть только один статусный игрок, отвечающий амбициям играть в плейоф, вратарь Андрей Питуля", что "наша реальность такова, что открываем объявление в газете, когда-то была такая "Ваш магазин", и там подыскиваем игроков", что "игроки психологически не готовы выполнять задания о восьмерке".

В общем, все плохо, но в футболе есть только два варианта решения проблемы: либо менять всех игроков, либо тренера. Впрочем, возможно, у руководства львовского клуба есть какие-то другие варианты, поэтому ждем их.

Бонус. О деньгах на счет Ассоциации футзала Украины

Второй тур подряд клубу Сухая Балка придется распрощаться с суммой в 5000 гривен, которые должны быть перечислены на р/с Ассоциации футзала Украины. Экстра-лиги влечет финансовые санкции.

Суммарное поступление от клубов на счет АФУ увеличилось до 80 тыс. грн., а по клубам распределяется следующим образом:

15 тыс. – SkyUp Futsal

по 10 тыс. – in.IT, Кардинал-Ровно, ХИТ, Сухая Балка

по 5 тыс. – Сокол, Aurora Team, Ураган, МСК Харьков, Athletic Futsal.

Анатолий Подвойский

Ответственный редактор – Денис Шаховец