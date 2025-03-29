Аврора разобралась с Кардиналом, МСК Харьков одержал вторую победу в сезоне Экстра-лиги

В субботу, 29 марта, состоялись стартовые матчи 20 тура чемпионата Украины по футзалу.

В центральном поединке игрового дня лидер Экстра-лиги Аврора без проблем разобралась с Кардиналом-Ровно. Встреча завершилась со счетом 3:1, все голы были забиты еще в первом тайме.

В следующей игре встречались аутсайдеры чемпионата in.IT Львов и МСК Харьков. Матч выдался очень результативным и эффектным: команды забили 9 голов на двоих, а харьковчане совершили камбэк с 0:3. Для коллектива это лишь вторая победа за 20 матчей в сезоне.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига

20 тур, 29 марта

Кардинал-Ровно – Аврора 1:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Сагайдачный, 3, 0:2 – Чеберяк, 3, 0:3 – Сагайдачный, 8, 1:3 – Козлюк, 19

in.IT Львов – МСК Харьков 3:6 (3:0)

Голы: 1:0 – Мурин, 2, 2:0 – Рябоконь, 10, 3:0 – Гричук, 16, 3:1 – Фаталиев, 29, 3:2 – Федоренко, 30, 3:3 – Хахилев, 37, 3:4 – Фаталиев, 38, 3:5 – Константинов, 40 (а.г.), 3:6 – Крюков, 40

Напомним, накануне ХИТ уступил SkyUp в перенесенном матче 16 тура. Это было первое поражение команды в сезоне. До этого киевляне провели 18 матчей, 14 из которых выиграли, а еще 4 завершили вничью. Более того, ХИТ пропустил больше, чем за последние девять матчей вместе взятых.

Ранее сообщалось, что голкипер Урагана отметился хет-триком и вошел в историю чемпионатов Украины.