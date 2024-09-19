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Португалия минимально одолела Таджикистан, Франция победила Венесуэлу на ЧМ-2024

Руслан Травкін — 19 сентября, 20:04
Португалия минимально одолела Таджикистан, Франция победила Венесуэлу на ЧМ-2024

Сегодня, 19 сентября, состоялись 4 матча 2 тура группового этапа чемпионата мира по футзалу.

В группе E один из претендентов на победу сборная Португалии одержала непростую победу над Таджикистаном. Марокко без особых проблем одолел Панаму. Португалия и Марокко в 3 туре определят победителя квартета.

В группе F Иран забил 9 голов в ворота Гватемалы, а Франция одержала победу над Венесуэлой. Иран и Франция в заключительной встрече группового этапа оспорят первое место.

Чемпионат мира, футзал
Групповой этап, 19 сентября
Группа Е, 2 тур

Португалия – Таджикистан 3:2 (2:0)

Марокко – Панама 6:3 (3:1)

Группа F, 2 тур

Иран – Гватемала 9:4 (3:3)

Венесуэла – Франция 7:3 (3:2)

Отметим, что в группе С сборная Украины во 2 туре уверенно разгромила команду Анголы, забив представителю Африки семь голов.

Чемпионат мира по футзалу проходит в Узбекистане. Следующий матч Украина проведет 21 сентября – соперником будет Афганистан. Для того чтобы занять второе место, коллектив Косенко должен одерживать только победу.

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