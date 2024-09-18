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Андердог дал бой: Аргентина минимально обыграла Афганистан и досрочно выиграла группу Украины

Руслан Травкін — 18 сентября, 19:48
Андердог дал бой: Аргентина минимально обыграла Афганистан и досрочно выиграла группу Украины

Сегодня, 18 сентября, состоялись 4 матча 2 тура группового этапа чемпионата мира по футзалу.

В группе С сборная Украины уверенно разгромила команду Анголы, забив представителю Африки семь голов.

В другом матче группы сошлись Аргентина и Афганистан. Латиноамериканцы были фаворитами, но соперник дал им настоящий бой. "Альбиселесте" одержали минимальную победу (2:1). Этого хватило, чтобы досрочно с первого места выйти в плейоф.

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Также два матча состоялось в группе D. Казахстан без проблем обыграл Ливию (4:1), а испанцы просто поиздевались над Новой Зеландией (7:1), хотя по итогам первого тайма была ничья.

Чемпионат мира, футзал
Групповой этап, 18 сентября
Группа С, 2 тур

Ангола – Украина 2:7 (1:3)

Аргентина – Афганистан 2:1 (1:0)

Группа D, 2 тур

Ливия – Казахстан 1:4 (1:3)

Испания – Новая Зеландия 7:1 (1:1)

Чемпионат мира по футзалу проходит в Узбекистане. Следующий матч Украина проведет 21 сентября – соперником будет Афганистан. Чтобы занять второе место коллектив Косенко должен одерживать только победу.

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