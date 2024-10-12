ХИТ сыграл в боевую ничью с Авророй, Энергия на последних секундах спаслась в матче Кардиналом: результаты 1 тура Экстралиги

Сегодня, 12 октября, состоялись 4 матча первого тура чемпионата Украины по футзалу-2024/25.

В частности, действующий чемпион, киевский ХИТ в столичном дерби потерял победу над Авророй, Сухая Балка дебютировала в элитном дивизионе по убедительной победе над МСК Харьков, а Энергия спаслась от поражения Кардинала за 10 секунд до финальной сирены. SkyUp в ярком поединке с 9 голами одолел днепровский Атлетик.

Чемпионат Украины – Экстралига

1 тур, 12 октября

SkyUp Киев – Атлетик Футзал 6:3 (0:1)

Кардинал-Ровно – Энергия 3:3 (2:1)

МСК Харьков – Сухая Балка 0:4 (0:1)

ХИТ – Аврора 2:2 (1:1)

Напомним, накануне Экстралига стартовала двумя матчами - Уруган уверенно победил дебютантов высшего дивизиона, а Сокол без проблем одолел in.IT.