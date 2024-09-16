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Португалия деклассировала Панаму, Франция одолела Гватемалу на ЧМ-2024

Олександр Булава — 16 сентября, 20:21
Португалия деклассировала Панаму, Франция одолела Гватемалу на ЧМ-2024

Сегодня, 16 сентября, состоялись 4 матча 1 тура группового этапа чемпионата мира по футзалу.

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В группе Е победы одержали команды Ирана и Франции, не имевшие проблем в матчах против Ирана и Гватемалы.

В квартете F Португалия забила 10 мячей Панаме, а Марокко разобрался с Таджикистаном.

Чемпионат мира 2024, футзал
 Групповой этап, 14 сентября
 Группа Е

Иран – Венесуэла 7:1 (4:1)

Гватемала – Франция 3:6 (3:2)

Группа F

Португалия – Панама 10:1 (8:0)

Таджикистан – Марокко 2:4 (0:1)

Напомним, на ЧМ-2024 участвует и Украина. Свой первый матч "желто-синие" проиграли команде Аргентины. Следующий поединок национальная команда проведет 18 сентября – соперником будет Ангола.

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