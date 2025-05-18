ХИТ вырвал победу над Соколом, SkyUp минимально уступил Авроре во втором матче полуфинальной серии

В воскресенье, 18 мая, состоялись вторые матчи полуфинальной серии плей-офф Экстра-лиги.

В первом поединке игрового дня ХИТ одержал победу над Соколом со счетом 4:2.

Уже на третьей минуте встречи Первеев сумел открыть счет в матче, который продержался на табло вплоть до перерыва.

Впрочем, во втором тайме хозяева арены смогли дважды отыграть, а затем и вырвать победу в последние минуты поединка.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига

Плей-офф, 1/2 финала

17 мая

ХИТ – Сокол 4:2 (0:1) (2:0 в серии)

Голы: 0:1 – Первеев, 3, 1:1 – Жук, 21, 1:2 – Гуцуляк, 23, 2:2 – Мельник, 36, 3:2 – Жук, 38, 4:2 – Сухов, 40

Третий матч серии состоится уже на следующей неделе – команды будут играть до трех побед одного из коллективов.

Во втором матче полуфинальной серии Аврора удержала победу над SkyUp и сравняла счет в противостоянии.

Аврора – SkyUp 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лукас, 11, 1:1 – Семенченко, 22, 2:1 – Моспан, 26, 3:1 – Чеберяк, 27, 3:2 – Джони, 37

Напомним, в первом матче ХИТ переиграл Сокол 3:2, а SkyUp одолел своих соперников в серии пенальти.