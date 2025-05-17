ХИТ обыграл Сокол, SkyUp в серии пенальти одолел Аврору в первых матчах полуфинальной серии Экстра-лиги

В субботу, 17 мая, состоялись первые матчи полуфинальной серии украинской Экстра-лиги.

В стартовой встрече игрового дня встречались киевский ХИТ и хмельницкий Сокол. Поединок завершился победой действующего чемпиона со счетом 3:2.

В киевском дерби между Авророй и SkyUp команды не смогли определить победителя в основное время. В серии пенальти более точными были игроки SkyUp.

Футзал – Экстра-лига

Плей-офф, 1/2 финала

1-йматч, 17 мая

ХИТ Киев – Сокол Хмельницкий – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – 2 Чернявский, 1:1 – 6 Первеев, 2:1 – 7 Мельник, 3:1 – 23 Чернявский, 3:2 – 32 Шевченко

Аврора – SkyUp 3:4 – после пенальти 4:5

Голы: 1:0 – 20 Семенченко, 1:1 – 37 Лукас, 2:1 – 42 Семенченко, 2:2 – 48 Лукас, 3:2 – Семенченко, 3:3 – 50 Шарапиньо

Следующие матчи плей-офф состоятся в воскресенье, 18 мая. Серия продлится до трех побед одной из команд.

На пути к полуфиналу ХИТ обыграл Атлетик со счетом 3:2 в серии.