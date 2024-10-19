Женская сборная Украины разбила Чехию, но не смогла квалифицироваться на ЧМ-2025

Сегодня, 19 октября, женская сборная Украины по футзалу провела свой матч заключительного, третьего, тура основного раунда отбора на чемпионат мира 2025 года.

Наша национальная команда уверенно обыграла Чехию со счетом 4:0. Голами отличились Анастасия Клипаченко, Юлия Костюк, Ирина Дубицкая и Дарья Ковшик.

Отбор на ЧМ-2025, женщины

3 тур, 19 октября

Украина – Чехия 4:1 (3:0)

Голы: 1:0, – 4 Клипаченко, 2:0 – 8 Костюк, 3:0 – 23 Дубицкая, 4:0 – 26 Ковшик, 4:1 – 34 Шушкова

Однако еще до начала своего матча подопечные Олега Шайтанова потеряли все шансы на выход в элит-раунд отбора. Дело в том, что ранее завершился другой поединок третьего тура отборочной группы 3, в нем сборная Франции со счетом 5:2 обыграла Северную Ирландию.

Француженки набрали 7 очков и стали недосягаемыми для украинок, в активе которых 6 балла после трех туров. Поскольку в элитный раунд квалификации выходит только победитель группы, Украина досрочно потеряла шансы на выход дальше.

Напомним, в первом туре Украина проиграла Франции 1:3 , после чего разгромила Северную Ирландию 6:0.